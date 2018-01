Coupe de la Ligue : Rennes qualifié pour les demi-finales après son succès contre Toulouse (4-2)

Après sa déroute contre le PSG dimanche en Coupe de France, il ne restait au Stade Rennais que la Coupe de la Ligue pour espérer briller cette saison. Au terme d’un match disputé, les Rouge et Noir en ont atteint les demi-finales en disposant de Toulouse au Roazhon Park (4-2). La victoire fut longue à se dessiner, Toulouse revenant au score par deux fois. Mais Adrien Hunou a surgi du banc pour libérer Rennes en fin de match, en inscrivant le but du 3-2 avant de pousser Somalia au CSC (86e, 90e+2).

Peu ébranlés, semble-t-il, par leur débâcle parisienne, les Rennais ont bien entamé le match. Firmin Mubélé, plutôt maladroit, a rapidement perdu un duel avec Alban Lafont (8e). Il a fallu un coup de billard dans la surface pour que Rennes ouvre le score : la frappe d’André, dégagée par Lafont, a rebondi sur le genou du malheureux Steeve Yago (21e, 1-0). Le but a réveillé Toulouse et Max-Alain Gradel, très actif ce mercredi : l’Ivoirien a offert l’égalisation sur un plateau à Issiaga Sylla en fin de première période (40e, 1-1). Mais Benjamin Bourigeaud a calmé la furie toulousaine en marquant dans la foulée, servi lui aussi parfaitement par Wahbi Khazri (42e, 2-1).

En dix minutes, Hunou a tout changé

Devant au tableau d’affichage, le Stade Rennais a pourtant reculé. Giannelli Imbula, que l’on a vu par éclairs, a touché le poteau (58e). Et, alors qu’Ismaïla Sarr a fait son retour après quatre mois d’absence pour Rennes, c’est Yaya Sanogo qui s’est montré en égalisant pour le TFC sur son premier ballon (63e, 2-2). Le match a semblé basculer en faveur de Toulouse : mais Gradel, par excès d’individualisme, ou Sanogo, rattrapé par la patrouille (65e) n’ont pu retourner la partie.

L’élan toulousain n’a pas duré, et le coaching gagnant a changé de camp. Adrien Hunou, sorti du banc pour remplacer Yoann Gourcuff, a lui aussi marqué sur l’un de ses premiers ballons pour envoyer le Stade Rennais en demi-finales (86e, 3-2). Le jeune attaquant aurait même pu être crédité d’un doublé anecdotique dans le temps additionnel, mais sa frappe a été déviée par Somalia, qui a inscrit le second CSC toulousain du soir (90e+2, 4-2). Qu’importe, Rennes rejoint Monaco dans le dernier carré et peut toujours rêver d’un titre, le premier depuis 1971.