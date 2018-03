Vigilance renforcée pour la finale, supporters surveillés

"Nous voulons une démonstration de force" : mi-janvier, un communiqué attribué au Kop of Boulogne avait été posté sur la page Facebook "Ultras Made in France". La tonalité du communiqué, véhémente, et la réputation du 'KoB', entre faits de violence, de hooliganisme ou de racisme de la part de certains de ses membres, lui ont valu d'être nommément ciblé jeudi par un arrêté de la préfecture de Gironde.

41 000 spectateurs attendus

Les supporters se revendiquant des groupes "Kop of Boulogne" et "Karsud", qui s'était montré violent en marge de la finale de Coupe de France à Saint-Denis en mai 2017, ont interdiction "de circuler, stationner ou d'être présent dans un espace ou une voie publique" sur la commune de Bordeaux, a indiqué la préfecture. Près de 800 policiers seront aussi mobilisés dans le centre-ville et aux abords du stade, à l'occasion d'une rencontre pour laquelle sont attendus 41.000 spectateurs, dont au moins 7.500 supporters parisiens et 6.500 Monégasques, détaille la même source.

Le dispositif sera-t-il suffisant pour décourager, comme l'écrivait le 'KoB', "ceux qui refusent de voir le vieux Bulldog", son emblème, "crever dans sa niche" ? "Il y a une vigilance particulière sur l'ensemble des supporters ultras et radicaux qui pourraient aller à Bordeaux, avec une surveillance et un suivi particulier", répond à l'AFP le commissaire à la tête de la division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), Antoine Mordacq. Qui souligne le "gros effort de coordination et d'échange entre toutes les parties prenantes", Ligue, clubs, supporters, autorités, "à l'initiative de la préfecture de Gironde et de la direction départementale de la sécurité publique".

Mobilisation à l'ampleur "incertaine"

"Communiquer avant un match n'est pas dans les habitudes de Boulogne", relève en tout cas auprès de l'AFP le sociologue Nicolas Hourcade, spécialiste des supporters. "Attirer ainsi l'attention des autorités n'est pas forcément une initiative partagée par tous les anciens." Etait-ce une manière de battre le rappel des troupes? Le groupe a été durement frappé par le plan Leproux décidé en 2010 par le PSG à la suite d'une longue litanie d'affrontements impliquant ses supporters. Banni du Parc des Princes, il s'est progressivement décomposé et ses membres ont pris de l'âge. "Il n'y a pas eu de nouvelle génération", observe Nicolas Hourcade.

"Ces dernières années, il y a eu des mobilisations des anciens de Boulogne sur des matches de coupe d'Europe, mais de l'ordre de quelques dizaines d'éléments, au maximum une centaine. Sur ce match, on peut attendre une mobilisation plus importante mais son ampleur est incertaine".

Ultras encadrés

S'il précise ne pas faire d'"appel à la violence", ce communiqué du 'KoB' inquiète notamment en raison de sa rivalité avec la tribune Auteuil. Des supporters issus majoritairement de cette dernière se sont rassemblés au sein du Collectif ultras Paris (CUP), un groupe de fans ultras qui a obtenu du PSG de faire son retour au Parc des Princes en octobre 2016. Il est accusé par Boulogne d'être "tenu par la racaille". Les supporters du CUP seront eux aussi surveillés attentivement: un autre arrêté préfectoral prévoit que les supporters ultras des deux clubs, Paris et Monaco, seront encadrés à leur arrivée et à leur départ du stade.

Et à l'intérieur du Matmut Atlantique, le CUP sera contraint de prendre place dans le secteur visiteur, a déploré le CUP jeudi. "La Ligue et les autorités ont jugé 'inadaptées', selon leurs propres termes, les structures d'accueil et de sécurité" du stade", écrit-il dans un communiqué, fustigeant "l'incompétence des décideurs". "L'intérêt du parcage visiteur, en terme de sécurité, est qu'il permet un cheminement sécurisé" des supporters "de l'extérieur à l'intérieur du stade, c'est pour ça qu'il a été décidé de placer le CUP à cet endroit, dans une zone qui est proche du terrain", derrière les buts dans le virage nord, détaille Antoine Mordacq.

La saison dernière, des membres du CUP avaient été accusés de dégradations au Parc OL, à Lyon, où la Ligue de football (LFP) avait décidé de délocaliser la finale de la Coupe de la Ligue. C'était notamment à la suite de ces débordements que le groupe Karsud, qualifié de "groupe de hooligans" par le président du CUP Romain Mabille, avait été exclu du collectif. Attention à ce qu'anciennes et récentes inimitiés ne se soldent pas samedi à Bordeaux.