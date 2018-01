Nice - Monaco, jamais deux sans trois ?

Jamais deux sans trois ? Il vaudrait mieux pour Monaco que cet adage ne s’applique pas mardi soir. Le champion de France en titre se déplace à l’Allianz-Riviera pour y affronter Nice, en quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Le déplacement ne réussit plus à l’ASM : les hommes de Jardim y ont subi deux déroutes lors de leurs deux derniers voyages, à chaque fois sur le même score sans appel de 4-0. La confrontation de mardi, inédite en coupes nationales depuis 2006, est l’occasion ou jamais de conjurer enfin le sort face à des Niçois qui ressemblent de plus en plus à une bête noire.

Dans son antre, la bête niçoise est pour le moins féroce contre les Monégasques depuis deux ans. Invaincue depuis 5 matches en Ligue 1 au début de la saison dernière, l’ASM était repartie la queue entre les jambes de l’Allianz Riviera, corrigée 4-0. L’OGC Nice avait même pris la tête de la Ligue 1 après la rencontre. Les hommes de Jardim s’étaient rattrapés au retour (3-0), pour finir champions de France. Mais cette saison, l’histoire s’est répétée : après quatre victoires de rang pour inaugurer la saison, dont un fringant 6-1 contre l’OM, Monaco a été une nouvelle fois humilié 4-0 à Nice.

L’équipe de Lucien Favre prend un malin plaisir à briser les séries monégasques. Elle en aura une nouvelle fois l’occasion, dès mardi. Depuis sa lourde défaite à Porto en Ligue des champions (5-2) le 6 décembre, Monaco n’a plus perdu. L’ASM a remporté ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, y compris son entrée en lice en Coupe de France contre Moulins-Yzeure (2-5). En dépit du score, la rencontre s’est avérée plus difficile que prévu, les pensionnaires de N2 ayant même recollé au score à la mi-temps (2-2).

Vidéo - Grâce à son triplé, Carrillo a fait plier Yzeure 01:56

Nice a la recette et cherche la réussite

Monaco s’est passé samedi avec succès de six titulaires, mettant notamment Falcao, Baldé, Subasic ou Glik au repos. Contre Toulouse, Nice n’a pas connu la même réussite en étant défait (1-0). L’un des seuls turnovers, outre l’absence de Balotelli et Lees-Melou (malade), a concerné le poste de gardien, où Cardinale a retrouvé sa place le temps d’un match… et a coûté la victoire à son équipe après une nouvelle erreur.

L’OGC Nice devrait vraisemblablement retrouver Balotelli et Lees-Melou contre Monaco mardi, mais devra sûrement se passer de Souquet, touché au pied au Stadium et très incertain. Qu’importe : les Aiglons ont la recette pour faire vaciller Monaco. Il n’y a qu’à les écouter, après leur victoire lors de la 5e journée cette saison. "On a bien défendu et bouché les angles de passes, expliquait Lucien Favre. Les Monégasques n'ont pas eu de possibilité de trouver beaucoup de solutions." Même discours pour Allan Saint-Maximin, très bon à l’Allianz-Riviera ce soir là : "Nous avions bien travaillé leur dispositif de jeu, leur 4-4-2 rôdé depuis longtemps. On savait que si on les empêchait de jouer à l'intérieur, ce serait plus compliqué".

Vidéo - Cardinale commence mal l'année : sa grosse bourde a plombé Nice 01:04

Thomas Lemar et Rony Lopes, au profil assez similaire de meneur de jeu excentré, avaient été titularisés à Nice. Résultat : Monaco avait peiné à passer par les côtés, bien couverts par le travail défensif niçois. L’éventuelle titularisation de Keita Baldé pourrait apporter l’imprévisibilité qui avait manqué à l’ASM. Les Niçois, eux, chercheront avant tout à avoir la même réussite que lors des deux précédents derbys de la Côte d’Azur à l’Allianz Riviera. Réussite qui leur a manqué contre Toulouse : "C’est un jour sans, a plaidé Dante. Il est possible que mardi, on n’ait même pas une occasion et qu’on marque deux buts !"

Monaco, cible privilégiée pour Balotelli

Pour ça, Nice devrait pouvoir compter sur Mario Balotelli, en feu dans cette confrontation. Lucien Favre laisse encore planer le doute sur la participation de l’Italien. Le Suisse aurait pourtant tort de s’en passer : Balotelli pèse quatre buts et une passe décisive en trois matches contre Monaco. L’Italien aura fort à faire pour épauler Alassane Pléa, maladroit au Stadium samedi et cible privilégiée des critiques niçoises.

Si les Aiglons continuent d’être un oiseau de mauvais augure pour Monaco, leur qualification pourrait être un présage. La dernière rencontre entre les deux clubs azuréens en Coupe de la Ligue remonte à la saison 2005-2006. Nice avait battu l’ASM en demi-finale (1-0) grâce à un but d’Ederson, avant de finalement s’incliner contre Nancy en finale (2-1). Il faudra espérer que l’histoire se répète, avec une issue différente.