Nice-Monaco: la vidéo "a très bien fonctionné"

Me Éric Borghini (membre du COMEX de la FFF et président de la commission fédérale des arbitres): "Le dispositif d'assistance vidéo a très bien fonctionné. On l'a vu au niveau du but de Nice sur lequel il y avait un doute de hors jeu. Cela a évité toute contestation sans altérer la fluidité du jeu. M. Michel Platini était contre. Avec les arbitres, nous étions tous favorables à tout ce qui peut aider les arbitres sans se substituer à eux tout en préservant le jeu."

Lucien Favre (entraîneur de Nice) : "La vidéo? Ce sont les débuts. J'ai vu qu'en Allemagne, ils ont eu énormément de problèmes. Il faut que ça reste simple. Le but de Plea n'est pas hors-jeu du tout par exemple. Et on attend deux ou trois minutes... "

Leonardo Jardim (entraîneur de Monaco) : "C'est bien. On perd deux ou trois minutes sur l'ensemble du match. Mais les erreurs vont diminuer. Pas totalement, mais 80%, oui."