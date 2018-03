PSG-Monaco - Falcao - Cavani, une finale pour remettre le courant

Au rythme qui était le leur, ils auraient dû terminer la saison à près de 50 pions. D'août 2017 jusqu'à la trêve, Edinson Cavani et Radamel Falcao ont tenu un rythme démentiel proche des standards de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo à savoir quasiment un but par match (20 réalisations en 23 apparitions pour le Colombien et 25 buts en 26 matches pour l'Uruguayen). Le duo sud-américain n'a pas tenu la distance et a fini par s'essouffler avec la nouvelle année. En 2018, leurs statistiques en ont pris un coup. En trois mois avec leurs clubs respectifs, Falcao n'a marqué que quatre buts et Cavani huit. Voilà qui reste tout à fait honorable pour n'importe quel buteur de L1. Mais ces deux-là sont faits d'un autre bois.

Les raisons de leur relative baisse de régime sont bien différentes. Le Tigre a raté quasiment un mois de compétition après une blessure contractée face à Lyon. Un contretemps qui a très clairement fait baisser son rendement. Depuis son retour sur les terrains, il n'a joué, en club, que 76 minutes face à Lille. Cavani, lui, n'a plus marqué depuis deux matches. Une rareté pour lui. L'année 2018 n'est pas ratée mais elle reste marquée par sa double confrontation pénible face au Real Madrid.

Cavani, un but toutes les 34 minutes en finale

Cette finale tombe à pic pour lui. Le Matador est l'homme des finales parisiennes en particulier en Coupe de la Ligue. Sur ces quatre tentatives, il a inscrit trois doublés pour un ratio irréel d'une réalisation toutes les 34 minutes. Le dernier en date ? C'était justement contre Monaco (4-1) la saison dernière à Lyon, alors que l'ASM écrasait tout sur son passage aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue des champions... Personne n'a fait mieux que Cavani (six buts) dans l'histoire des finales de Coupe de la Ligue.

En Coupe de France, le bilan est à peine moins bon. Après avoir inscrit le but décisif contre Auxerre lors de la finale 2015 (1-0), premier des trois titres parisiens de rang dans l'épreuve, il participé au festival contre Marseille (4-2) un an plus tard. Cavani est l'homme des finales avec le Paris-Saint-Germain mais Falcao, avec trois réalisations (en quatre tirs cadrés !), est le meilleur réalisateur de l'édition 2017/2018.

La trêve internationale a été bénéfique aux deux hommes. Elle a permis à Cavani de reprendre son rythme habituel avec deux buts en autant de matches. Un break en sélection qui a permis à Falcao de retrouver le chemin des filets, face à la France (2-3), pour la première fois depuis quasiment deux mois et sa blessure à Lyon. Cette parenthèse en sélection pourrait bien leur avoir permis de remettre en route la machine et de renouer avec leurs standards du début de saison.