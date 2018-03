PSG-Monaco : Une finale pour fortes têtes

Le contexte

C'est la meilleure affiche possible pour cette finale de Coupe de la Ligue. D'un côté, le PSG, leader du championnat, quadruple tenant du trophée, et dont le costume de favori ne se discute pas. De l'autre, son meilleur challenger : Monaco, champion de France en titre, dauphin des Parisiens en Ligue 1, et finaliste malheureux de l'épreuve la saison passée (4-1). Deux équipes qui s'étaient déjà affrontées pour la première récompense de la saison, le Trophée des champions, enlevé par Paris (2-1). Deux équipes qui se retrouvent en duel à Bordeaux pour la deuxième fois de suite. Avec le même résultat ?

Cela dépendra beaucoup de Monaco. Et du mental affiché par les hommes de Leonardo Jardim. Les Monégasques n'avaient pas eu la bonne attitude lors du dernier rendez-vous entre les deux équipes en championnat. A commencer par leur entraîneur. Son coup tactique, un 5-3-2, avait tourné au fiasco. Et lancé le chemin de croix d'une équipe monégasque totalement soumise à une supériorité parisienne bien plus nette sur la pelouse du stade Louis-II que le score final au tableau d'affichage (1-2) ne le laissait à penser.

Vidéo - Le PSG est-il en train de tuer l'intérêt des coupes nationales ? 04:54

Mais depuis, Monaco a montré ses vertus mentales. Elles ont largement contribué à lui permettre de se détacher dans la course à la deuxième place. Il y a eu le nul ramené de Marseille (2-2). Il y a aussi eu la victoire, en infériorité numérique, face à Lyon (3-2). Il y a enfin cette force de caractère affichée semaine après semaine qui explique pourquoi les Monégasques sont invaincus depuis quinze matches en championnat. Il y a aussi le talent des individualités comme Radamel Falcao, Kamil Glik et Thomas Lemar, la forme affichée par Rony Lopes et Stevan Jovetic… Il y a des arguments à Monaco.

Monaco devra les faire parler. Paris a trop de choses pour lui. Plus qu'un éventuel ascendant psychologique sur l’ASM, le PSG sait surtout gérer ces grands rendez-vous nationaux. Il a fait de cette Coupe de la Ligue un objectif majeur depuis son élimination dès les 8es de finale de la Ligue des champions. Il regorge de joueurs talentueux dans tous les secteurs, même sans Neymar et Thiago Motta. Il est le maître incontesté de cette épreuve. Et il faudra une grande équipe en face pour l'empêcher d'aller chercher son huitième titre dans cette compétition.

Le joueur à suivre : Edinson Cavani

L'homme décisif des finales, c'est lui. Et Monaco est bien placé pour le savoir. L'Uruguayen a été le véritable bourreau de l'ASM au Groupama Stadium la saison passée avec son doublé. Son troisième en quatre finales disputées. Cela en dit assez long sur la capacité du Matador à faire basculer ce type de rencontres en faveur du PSG. Il arrive aussi en forme et en confiance après avoir marqué au cours de ses deux matches avec l'Uruguay lors de cette trêve internationale. Une raison de plus pour Monaco de s'en méfier.

Edinson Cavani avec son trophée après la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et MonacoAFP

Trois stats à avoir en tête

39 : Paris reste sur 39 succès consécutifs dans les coupes nationales. Son dernier revers dans l'une des deux coupes remonte au 22 janvier 2014 face à Montpellier en 16e de finale de la Coupe de France (1-2). Les coupes, c'est une chasse gardée pour le PSG.

2 : Monaco n'a remporté que 2 de ses 16 derniers matches face au PSG, enregistrant 7 nuls et 7 défaites face aux Parisiens durant cette série. La dernière victoire monégasque sur Paris remonte au 28 août 2016 (3-1), en championnat.

3 : Radamel Falcao est le meilleur buteur de cette Coupe de la Ligue avec 3 buts, à égalité avec le Rennais Adrien Hunou et le Montpelliérain Souleymane Camara. El Tigre a marqué lors de ses trois derniers matches dans cette compétition.

Vidéo - Première, records, quintuplé... La finale PSG - Monaco en chiffres 01:27

Ils ont dit

Leonardo Jardim (entraîneur de Monaco)

" C'est la concentration qui fera la différence. "

Marco Verratti (milieu du PSG)

" 'Il ne faut pas banaliser les trophées nationaux. Nous, on sait le travail que cela représente et nous voulons tout gagner.' "

Vidéo - Finale - Verratti : ''La Coupe de la Ligue, un objectif important'' 02:17

Kamil Glik (défenseur de Monaco)

" L'absence de Neymar sera un manque pour le PSG, c'est vrai. Mais il y a d'autres joueurs qui sont de grande qualité. Cela ne change pas grand-chose pour nous. "

Notre avis

Le PSG est supérieur dans tous les domaines. Et il n'y a que peu de doutes à avoir sur sa motivation. Mais si les Parisiens font l'erreur de sous-estimer Monaco, ils s'exposeront à une grosse désillusion. Car l'ASM évolue à un très haut niveau depuis le début de l'année civile. Et elle est capable d'afficher le visage conquérant qui lui a fait défaut lors du premier rendez-vous entre les deux équipes en championnat. Elle doit le faire pour être à la hauteur de l'événement. Sans quoi elle aura peu de chances de contrarier Paris.