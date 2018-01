Rennes retrouvera le PSG lors des demies, Monaco recevra Montpellier

Arnaud Démare a eu la main lourde. Chargé de tirer les boules, le sprinteur de la FDJ a offert au Stade Rennais un remake de son récent 32e de finale de Coupe de France. Surclassés dimanche par les Parisiens à domicile (1-6), les hommes de Sabri Lamouchi retrouveront le PSG en demi-finale de la Coupe de la Ligue le 30 ou 31 janvier prochain. Pas un cadeau, assurément, au vu de la forme parisienne et de sa réussite dans cette compétition, dont il est le quadruple tenant du titre.

L'autre affiche des demies opposera l'AS Monaco, tombeur de Nice mardi soir en quart (1-2), à Montpellier, vainqueur ce mercredi soir à Angers sur la plus petite des marges (0-1). Si la logique est respectée, on pourrait donc avoir de nouveau une finale PSG-AS Monaco le 31 mars prochain au Matmut Atlantique, comme l'an dernier. A moins que les Rennais et les Montpelliérains ne créent la surprise.