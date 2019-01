Coupe de la Ligue - Bordeaux : Pablo apte pour Strasbourg

Pablo (Bordeaux), blessé contre Amiens fin décembre, devrait faire son retour mercredi lors de la demi-finale de la Coupe de la Ligue à Strasbourg. "C'est possible" qu'il débute, a indiqué le technicien au sujet de l'international brésilien, victime face aux Picards d'une aponévrose au niveau de la voute plantaire et qui a repris la course la semaine dernière.

Quel gardien titulaire ?

Face au Racing, les Girondins vont récupérer leur ailier nigérian Samuel Kalu, qui était suspendu samedi lors du premier déplacement à La Meinau en championnat, et le latéral sénégalais Youssouf Sabaly, remis d'une béquille à une cuisse. Par ailleurs, le gardien remplaçant Gaëtan Poussin, titularisé en Coupe de la Ligue depuis le début de l'épreuve "a un petit souci au coude, pas grave car il s'est entraîné ce (lundi) matin", a précisé Bedouet. "Il y a une réflexion là-dessus" au sein du staff qui pourrait confier le poste à l'habituel titulaire Benoît Costil.

Enfin, lundi midi, le club au scapulaire n'avait toujours pas reçu les papiers qualifiant son nouvel attaquant anglais Josh Maja, 20 ans, qui évoluait jusque-là à Sunderland (3e division).