Bordeaux se qualifie pour les demi-finales après sa victoire face au Havre (1-0)

Bordeaux passe par la toute petite porte. Au terme d’une rencontre assez terne et pauvre en occasion, les Girondins ont disposé du Havre en quart de finale de la Coupe de la Ligue (1-0). Il a fallu une inspiration géniale de Samuel Kalu pour débloquer la situation. Les Havrais n’ont pas démérité et ont fait preuve d’une grande solidité défensive avec un bloc très bien regroupé. Cependant, ils ont dû s’incliner face à la vista d’un Kalu qui a inscrit son troisième but cette saison, toutes compétitions confondues. Bordeaux continue sa route et jouera les demi-finales de la Coupe de la Ligue.

Le coup de génie de Kalu

Bordeaux a souffert mais a finalement réussi à forcer la décision dans un match assez fermé. Le Havre a longtemps embêté des Girondins empruntés physiquement. En première période, les joueurs d’Eric Bedouet n’ont pratiquement jamais frappé au but. Il a fallu attendre un coup franc magnifiquement tiré par Yann Karamoh et bien sorti par Arnaud Balijon (30e) pour commencer à vibrer dans cette rencontre. Plus rien à signaler ensuite, jusqu’à ce coup de génie de Kalu qui a enroulé une merveille de frappe dans la lucarne du gardien havrais (70e). Le HAC est ensuite allé de l’avant mais sans réellement se montrer dangereux et Bordeaux a failli en profiter à plusieurs reprises, mais ni Yann Karamoh, ni Nicolas De Préville n’ont su aggraver le score.

Les Girondins ont dû s’en remettre à un exploit individuel pour rallier les demi-finales. Face à un bloc havrais très bas et bien regroupé, les Bordelais n’ont jamais su être vraiment dangereux mais se qualifient tout de même pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Peu en vue dans cette rencontre, et ce malgré quelques bons débordements, Kalu a surgi et a envoyé une merveille de frappe en pleine lucarne. Le Nigérian a inscrit son 3e but cette saison, toutes compétitions confondues et envoie Bordeaux dans le dernier carré. C’est loin d’avoir été le match de l’année mais l’essentiel est bel et bien là pour le club au scapulaire qui peut maintenant espérer aller au bout dans cette compétition, puisque le PSG s’est fait sortir par de surprenants guingampais (1-2). Le prochain adversaire de Bordeaux ? Réponse demain soir pour le tirage au sort.