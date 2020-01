Edinson Cavani restera-t-il au Paris SG jusqu'à la fin de la saison ? Le directeur sportif parisien Leonardo a prévenu le buteur uruguayen, annoncé partant à l'Atlético de Madrid, qu'il ne le laisserait pas partir en janvier, a annoncé mardi l'entraîneur Thomas Tuchel. "Nous avons le même avis (Leonardo et lui, ndlr). Nous deux, nous n'aimons pas trop changer pendant l'hiver parce que ce n'est pas le monopoly ici", a déclaré Tuchel en conférence de presse.

"Leonardo est très expérimenté, il sait comment gagner des titres et sait ce qui est nécessaire pour qu'une équipe soit capable (de le faire). On veut gagner tous les titres possibles et pour ça on a besoin d'une grande équipe", a ajouté l'entraîneur parisien.

Cavani, meilleur buteur de l'histoire du PSG (198 buts), est en fin de contrat à l'issue de la saison. Selon RMC, l'Uruguayen s'est mis d'accord lundi avec le club madrilène autour d'un contrat de deux ans et demi pour cet hiver.

Vidéo - Tuchel : "Paredes et Cavani vont rester" 01:11

"Je ne peux rien promettre à personne..."

"Ce sont des humains, un vestiaire, une équipe qui travaille vraiment bien ensemble, et qui ont créé un 'esprit' entre eux. Donc à chaque fois qu'un joueur part ou vient, c'est toujours un peu incertain, et on n'aime pas trop ça. Nous sommes contents avec le groupe maintenant", a encore souligné Thomas Tuchel.

Quid de son temps de jeu à venir ? Depuis le recrutement de Mauro Icardi cet été, Cavani, victime également de blessures à répétition, a perdu sa place de titulaire en attaque. "Kylian (Mbappé) et Mauro (Icardi) ont super bien joué ensemble. C'était dur pour Edi (Cavani) de combattre et d'être blessé. Il recommence maintenant à se battre pour sa place, c'est ce qu'on demande", a déclaré l'entraîneur parisien.

"C'est une situation avec une grande concurrence, tout le monde veut jouer, mais je ne peux rien promettre à personne. C'est toujours une compétition, et c'est une force pour une équipe comme le PSG", a encore prévenu le technicien allemand, dont le club affronte mercredi l'ASSE, au Parc, dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Peut-être l'occasion pour Tuchel de poursuivre l'opération relance de Cavani, auteur d'un doublé dimanche en Coupe de France face à Linas-Montlhéry.