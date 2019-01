Coupe de la Ligue - Jean-Michel Aulas : "C'est une coupe en bois !"

Après l'élimination surprise du PSG en Coupe de la Ligue, tous les regards se sont alors tournés vers l'Olympique Lyonnais. Battus la veille par Strasbourg (1-2), à domicile, les Lyonnais auraient certainement eu un coup à jouer dans cette compétition, où le dernier carré est composé de Guingamp, Rennes, Bordeaux et donc Strasbourg. De quoi rendre encore plus amère cette élimination.

" Le public n’y adhère pas du tout "

Mais du côté de Jean-Michel Aulas, le son de cloche est tout autre. Si le président de l'OL avoue bien volontiers que la Coupe de la Ligue était un "objectif" cette saison, il garde un avis bien tranché sur la compétition. "Je ne veux pas décrier la Coupe de la Ligue, parce qu’on dira que je le fais parce qu’on s’est fait éliminer par Strasbourg, mais c’est vrai que c’est quand même une coupe en bois !", a ainsi lâché JMA lors d'une interview à nos confrères de L'Equipe.

"Elle gêne tous les clubs. Ce n’était pas notre cas cette fois-ci mais, dans cette compétition, on met souvent des équipes qui peuvent ne pas être les meilleures. Surtout, le public n’y adhère pas du tout. Mais on a quand même perdu alors qu’on en avait fait un objectif", poursuit-il, un brin déçu par l'élimination des siens. Pas certain toutefois que cela l'empêche de dormir la nuit...