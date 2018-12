Malmené par Orléans, le PSG se qualifie sur un éclair de Diaby

Paris a joué à se faire peur contre Orléans. Gêné par un solide 11e de Ligue 2, le PSG a décroché de justesse sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue (1-2) mardi soir, au stade de la Source. D'un petit exploit individuel, Moussa Diaby a permis aux hommes de Thomas Tuchel de s'éviter le piège des tirs au but. Le club francilien enchaîne une 43e victoire de suite en Coupes (la 19e en Coupe de la Ligue) et reste en course pour décrocher un sixième titre consécutif dans cette compétition.

La magie de la Coupe a bien failli opérer mardi soir. Dire que le Paris Saint-Germain a beaucoup souffert sur la pelouse d'Orléans serait exagéré. Mais le club francilien n'a jamais été tranquille face à une formation qui reste sur trois défaites consécutives en Ligue 2. D'abord dans la quasi-totalité d'un premier acte qui a vu l'USO rester bien en place et déclencher le pressing avec justesse au milieu de terrain, à défaut de se montrer dangereux. Puis quand Joseph Lopy a égalisé d'une belle frappe des 20 mètres pour relancer le suspense (1-1, 69e). Et enfin quand les locaux ont poussé pour revenir dans les ultimes secondes.

Un exploit de Diaby pour mettre Paris à l'abri

Mais le dernier corner chaud de Pierre Bouby, marqué par la tentative de retourné du portier Thomas Renault (93e) – par ailleurs très bon mardi – n'a pas suffi. De l'autre côté, le PSG a imprimé un rythme tranquille, bien qu'il jouait pour la première fois depuis son déplacement à Belgrade (1-4) il y a une semaine. Mais il a brillé par son efficacité. Edinson Cavani a ainsi concrétisé la deuxième occasion parisienne sur un superbe service d'Angel Di Maria (1-0, 42e). Puis Moussa Diaby s'est joué, non sans réussite, de quatre défenseurs avant de glisser le ballon entre les jambes de Renault (2-1, 81e).

Les points noirs de la soirée parisienne resteront les sorties sur blessures d'Alphonse Areola (lombalgie) avant la reprise, et d'Angel Di Maria, piégé par le terrain gras et victime d'une entorse de la cheville gauche peu après le retour des vestiaires (52e). Paris est donc tombé malgré lui dans l'un des pièges de la Coupe : une mauvaise pelouse couplée à des conditions météorologiques difficiles. Il ne pouvait en revanche pas tomber dans celui du public adverse, tant les supporters se montrés discrets au stade de La Source. Des supporters dont l'USO aura bien besoin pour la suite de la saison de L2.