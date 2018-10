Coupe de la Ligue : Nantes se qualifie pour les huitièmes en dominant Montpellier (0-3)

Nantes réalise la passe de trois. En déplacement au stade de la Mosson ce mardi soir en seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue, les Canaris ont enchaîné leur troisième victoire toutes compétitions confondues en s'imposant contre Montpellier (0-3). Insipide en première période, la rencontre a pris une tournure radicale après le repos, notamment à la suite de l'exclusion sévère de Pedro Mendes. L'effet Vahid Halilhodzic prend de l'épaisseur de match en match.

S'il avait affirmé son ambition d'aller loin dans la compétition devant la presse, Michel Der Zakarian avait largement fait tourner son effectif pour ce seizième de finale de Coupe de la Ligue. Et force est de constater que les Montpelliérains, surprenants et brillants troisièmes en Ligue 1, ont été méconnaissables. Face à des Nantais, qui présentaient eux aussi une équipe bien remaniée, ils ont livré un match insipide et se sont logiquement fait éliminer.

Montpellier pas gâté par l'arbitrage

Après une première période sans saveur, les Canaris ont fait preuve d'une efficacité remarquable pour ouvrir le score : à la réception d'un superbe centre de Charles Traoré, Kalifa Coulibaly a placé une tête décroisée parfaite pour battre le portier héraultais Dimitry Bertaud (0-1, 58e). Les Montpelliérains ont bien tenté de réagir mais Maxime Dupé a gagné son duel face à Souleymane Camara deux minutes plus tard.

Sans imagination ni mouvement, les joueurs de Michel Der Zakarian n'ont jamais vraiment déstabilisé le bloc défensif nantais. Et Pedro Mendes a ensuite rendu la tâche de ses coéquipiers impossible en se faisant exclure pour un geste d'humeur sur Andrei Girotto (74e). Un carton rouge sévère au vu des images qui a permis aux Canaris de s'offrir une fin de match plus tranquille. Après un contre fulgurant bien mené par Valentin Rongier tout juste entré en jeu, Majeed Waris a doublé la mise d'un tir puissant du gauche sous la barre (0-2, 80e).

Et la soirée cauchemar n'était pas terminée pour les Montpelliérains puisque l'arbitre a accordé un penalty pour une faute pour le moins discutable sur Abdoulaye Touré, qui plus est à l'extérieur de la surface de réparation héraultaise. Emiliano Sala, lui aussi entré en fin de match, a transformé la sentence en deux temps après une belle première parade de Dimitry Bertaud (0-3, 90e+4) pour parachever le succès nantais. Vahid Halilhodzic peut se réjouir : il a réussi à donner un nouveau souffle aux Canaris, qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition.