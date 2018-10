Coupe de la Ligue : Nîmes-Saint-Etienne reporté à cause de fortes pluies

Le Gard fait partie des départements placés en vigilance orange pour orages et pluies/inondations par Météo France. A Nîmes, des trombes d'eau se sont abattues toute la journée sans discontinuer et ont rendu la pelouse du stade des Costières impraticable, selon des photos postées sur les comptes Twitter des deux clubs. Crocos et Verts s'étaient déjà affrontés (1-1) vendredi, en championnat. Le prochain tour de Coupe de la Ligue, les huitièmes de finale, est prévu les 18 et 19 décembre.