Coupe de la Ligue : Orléans-PSG, OM-Strasbourg et Amiens-OL à l'affiche des huitièmes de finale

Le tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de la Ligue (18-19 décembre) a eu lieu à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Grand Lille, ce mercredi midi. Vainqueur des cinq dernières éditions, le PSG compte bien en remporter une nouvelle cette saison. Pour son entrée en lice, le club parisien se déplacera sur le terrain d'Orléans, actuel 8e de Ligue 2. De son côté, l'OM recevra Strasbourg, alors que l'OL ira à Amiens.

Mal au point en Ligue 1, l'AS Monaco tentera de se rassurer face à Lorient, 3e de L2. Belle affiche de ces 8es de finale : le derby breton entre Rennes et Nantes. L'OGC Nice recevra Guingamp, alors que les Girondins de Bordeaux se rendront sur le terrain de Dijon. Le vainqueur du match entre Nîmes et l'AS Saint-Étienne ira affronter Le Havre.

Le tirage complet :

Olympique de Marseille - Strasbourg

Nice - Guingamp

Monaco - Lorient

Stade Rennais - Nantes

Orléans - PSG

Le Havre - Nîmes ou Saint-Étienne

Amiens - Olympique Lyonnais

Dijon - Girondins de Bordeaux