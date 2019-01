Coupe de la Ligue : Strasbourg renverse Bordeaux (3-2) et rejoint Guingamp en finale

Strasbourg a encore écœuré Bordeaux. Le Strasbourgeois ont disposé de Bordeaux ce mercredi soir en demi-finale de la Coupe de la Ligue (3-2). Menés au score durant le premier acte, les joueurs de Thierry Laurey ont su réagir avec brio pour renverser la situation. Un succès mérité face à des Bordelais qui se sont éteints au fil de la rencontre. Une nouvelle désillusion pour les Girondins, déjà battus à la Meinau ce week-end en championnat (1-0). Strasbourg défiera Guingamp en finale dans deux mois à Lille.

Les Strasbourgeois ont confirmé leur bon état de forme. Avec cinq victoires sur leurs six derniers matches, toutes compétitions confondues, ils ont maintenu le cap. Pourtant mal embarqués après une première période en dents de scie, les joueurs de Thierry Laurey n'ont pas douté. Et pourtant Bordeaux a fait preuve d'un réalisme froid dans les premiers instants de la partie en ouvrant le score. Une première réalisation signée Younousse Sankharé (14e). Elle aura eu le mérite de réveiller les Strasbourgeois.

Mothiba-Ajorque, le duo gagnant

Le second acte fut totalement différent avec des Strasbourgeois bien plus conquérants. Très vite dépassés dans les duels, les Girondins se sont fait malmener dans l'intensité. Les courses répétées des attaquants adverses ont semé la zizanie au sein d'une défense bordelaise pas très sereine. Une domination nette récompensée par une égalisation de Ludovic Ajorque (49e). Probablement sonnés, les Bordelais ont fait preuve d'une grande frilosité dans les instants qui ont suivi. Un manque de sérénité qui a conduit à la première réalisation de Lebo Mothiba (55e).

Totalement dépassés dans le jeu après avoir concédé deux occasions franches (58e, 61e), les Bordelais sont retombés dans leurs travers. Lebo Mothiba, servi sur un plateau par Ludovic Ajorque, s'est offert le doublé, inscrivant au passage son dixième but de la saison, toutes compétitions confondues. Il a asséné le coup de grâce et donné à Strasbourg sa première finale de la Coupe de la Ligue depuis 2005 (victoire face à Caen). Un succès qui porte la marque du duo d'attaquants strasbourgeois. Lebo Mothiba et Ludovic Ajorque ont régalé le public de la Meinau. Leur complicité évidente aurait même pu permettre aux Strasbourgeois d'aggraver le score en fin de partie. L'agressivité et l'intensité mise par les deux avant-centres ont été à l'origine des plus belles opportunités strasbourgeoises. La réduction du score de Jimmy Briand est anecdotique (82e). C'est bien Strasbourg qui a l'occasion de s'offrir un sacre qui viendrait récompenser une saison réussie jusqu'à présent.