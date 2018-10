Coupe de la Ligue : Strasbourg s'impose contre le LOSC en 16e de finale (2-0)

Le LOSC n’aura pas l’honneur de disputer la finale de la Coupe de la Ligue à domicile. Après une série de quatre victoires de rang en championnat, le dauphin du PSG a chuté à Strasbourg (2-0). Une défaite qui n’a rien d’illogique tant les Lillois n’ont pas pesé bien lourd avec un effectif très largement remanié en prévision du choc face à l’ogre parisien. Mis en confiance par un superbe but signé Youssouf Fofana, les Alsaciens ont composté leur billet pour les huitièmes de finale au sérieux. Ils rejoignent les Nantais.

Celle-là, Christophe Galtier l’a sans doute bien cherchée. En n’alignant que deux titulaires réguliers (Mike Maignan, Xeka), l’entraîneur lillois n’a certainement pas mis son équipe dans les meilleures dispositions. Elle n’a d’ailleurs jamais vraiment su trouver ses repères à la Meinau, où la défense à cinq strasbourgeoise s’est montrée intraitable avec les attaquants lillois, très inoffensifs. Devant, le club alsacien, qui s’appuyait aussi sur un onze bis, a d’abord pu compter sur un éclair de Youssouf Fofana, profitant de l’apathie adverse pour ouvrir le score avec une frappe limpide (1-0, 13e).

Des Dogues inoffensifs

La soufflante a dû être retentissante dans le vestiaire lillois. Car les Dogues ont bel et bien tenté de réagir après la pause, montrant un visage un peu plus conquérant et dominateur. Sans parvenir pour autant à emballer le match, très terne, et à se donner les moyens de renverser la vapeur. Les entrées simultanées de Jonathan Ikoné et Nicolas Pépé, deux hommes forts du LOSC, n’ont pas eu l’effet escompté non plus. Et Strasbourg, passé en mode gestion, s’est permis de plier l’affaire grâce à Dimitri Liénard sur un service de Benjamin Corgnet, peut-être coupable d’une faute de main devant Youssouf Koné (2-0, 82e).

Petit coup d’arrêt à l’arrivée pour des Lillois qui ne méritaient pas de continuer leur aventure dans cette Coupe de la Ligue. Ils vont pouvoir se projeter sur le prochain match de championnat, en l’occurence un choc face au PSG entre le premier et le deuxième du classement. De son côté, Strasbourg peut se targuer de s’être offert le scalp d’une équipe très en forme depuis plusieurs semaines. Le LOSC aura l’occasion de se venger des Alsaciens le vendredi 9 novembre, à domicile cette fois.