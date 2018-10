Coupe de la Ligue - Toulouse et Reims éliminés à domicile par des équipes de L2

Les clubs de Ligue 1 ont vécu des fortunes diverses lors des seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue 1. Alors qu’Amiens a fait respecter la logique à Metz (1-2), Toulouse a confirmé sa méforme du moment en chutant à domicile face à Lorient (0-1) et Orléans a disposé de Reims à l’issue des tirs au but (1-1, 2-3 après tab). Dans les autres rencontres, Dijon a éliminé Caen (3-1) et Guingamp a eu besoin des tirs au but pour disposer d’Angers, signant au passage sa deuxième victoire de la saison (0-0, 3-2 après t-a-b).

Toulouse ne va pas mieux, loin de là. Auteurs d’une seule victoire sur leurs neuf dernières sorties et corrigés par Nantes et Montpellier en Ligue 1 (sept buts encaissés, zéro inscrit), les Toulousains n’ont pas profité de la Coupe de la Ligue pour faire le plein de confiance. Ils étaient pourtant opposés à Lorient, 4e de Ligue 2. Dominateurs mais incapables de vraiment se montrer dangereux, les homme d’Alain Casanova ont été séchés par une magnifique frappe enroulée des 20 mètres signée Abdoul Sakirou Bila (0-1, 74e). Et elle aura suffi pour les plonger toujours plus dans le doute.

Reims, de son côté, n’a pas su bonifier son succès obtenu quelques jours plus tôt sur la pelouse de Rennes en L1. Et c’est Orléans, équipe surprise de la seconde division (5e), qui en a profité. Dans une rencontre où il ne s’est pas passé grand-chose, Jordan Tell a d’abord bonifié un ballon donné dans le dos de la défense avec un pointu (0-1, 63e) avant que Sheyl Ojo n’égalise dans les ultimes instants (1-1, 89e). Les Orléanais ont finalement été récompensés de leurs efforts en s’imposant après l’épreuve des tirs au but (2-3).

Après deux mois sans victoire, Dijon sort Caen

Guingamp n’a pas encore gagné à domicile cette saison. Mais Antoine Kombouaré ne fera pas la fine bouche. Si son équipe ne s’est pas imposée dans le temps réglementaire, elle a pu compter sur un immense Marc-Aurèle Caillard, qui a repoussé trois des cinq penalties adverses, pour sortir Angers (0-0, 3-2 après tab). Dans la rencontre entre deux clubs de l'élite en méforme, Dijon, qui n’avait plus goûté à la victoire depuis le 25 août, a pris le meilleur sur Caen grâce à un doublé de Wesley Saïd (4e, 80e) et un but de Naim Sliti (7e). Saïd-Eddine Khaoui a cru pouvoir relancer les siens en début de seconde période (51e) mais, à force de se découvrir, les Caennais l’ont payé cash.