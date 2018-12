Dimitri Payet après l'élimination de l'OM : "Il n'y a pas de malaise"

L'Olympique de Marseille a été éliminé de la Coupe de la Ligue en huitièmes de finale face à Strasbourg (1-1, 2 t.a.b à 4). Dimitri Payet, qui s'est loupé sur un penalty et un tir au but assume la défaite mais se montre rassurant sur l'état d'esprit du groupe : "Ce soir, cette élimination est pour moi. Mais s'il faut retirer un penalty demain, je le referai. Pour l'instant, on travaille, mais ça ne paie pas. On va retenir notre deuxième mi-temps car au moins, on s'est créé des occasions, et Strasbourg n'en a pas eu. On est toujours là, on ne lâche pas, il n'y a pas de malaise. Je ne sais pas si c'est la crise mais c'est vrai que l'on n'est pas dans une période positive. Je ne pense pas que le départ du coach changera les résultats. On est tous ensemble, joueurs, coach et staff compris."