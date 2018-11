Les joueurs d'Orléans ont littéralement explosé de joie en apprenant qu'ils affrontaient le PSG

Le Buzz

Orléans était l'un des trois derniers clubs de Ligue 2 encore en lice, lors du tirage au sort effectué ce midi. Et pour son 8e de finale de Coupe de la Ligue, le club a tiré le gros lot avec le PSG. Une affiche qui a rendu fous de joie les joueurs tout comme un membre du staff, comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous. Espérons pour eux qu'ils croiseront vraiment les Neymar, Cavani, Mbappé and co le 18 ou 19 décembre prochain. Pas une garantie, quelques jours après le dernier match de C1 du club de la capitale...