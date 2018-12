PSG : Neymar forfait contre Orléans

Neymar ne sera pas de la partie à Orléans. "Neymar était à l'hôpital aujourd'hui pour un examen" et ne sera pas disponible pour le huitième de finale de la Coupe de la Ligue, a déclaré Thomas Tuchel. Les examens sont "biens" mais Neymar "n'est pas à 100%". Le joueur a été touché aux adducteurs début décembre contre Bordeaux.

" Maintenant, notre défi est d'avoir de l'intensité et du sérieux dans ce match "

"Il a fait l'entraînement hier (dimanche), mais pas avec une intensité normale, c'est pour ça qu'il ne peut pas jouer" mardi à Orléans. "C'est la même chose pour Lassana Diarra, blessé au genou, mais tous les autres peuvent jouer". L'entraîneur parisien est par ailleurs revenu sur l'annulation des deux derniers matches de championnat, contre Montpellier puis Dijon. "C'était un peu difficile parce que jeudi, on nous a dit que le match contre Dijon était off, mais vendredi on nous a dit que c'était possible qu'on joue dimanche", a expliqué l'Allemand. "Et après vendredi soir ils ont dit que ce n'était pas possible".

"Après le match annulé contre Montpellier, c'était notre souhait" de jouer le week-end dernier, "et pour ça nous avons dit "oui" pour jouer dimanche contre Dijon, mais ce n'était pas possible", a-t-il encore déclaré. "Maintenant, notre défi est d'avoir de l'intensité et du sérieux dans ce match, nous avons encore deux matches" avant la trêve et "c'est super important qu'on continue à gagner".