PSG - Tuchel sur Rabiot : "Je n’aime pas la décision du club mais je dois la respecter"

Au moment de la question, il a souri. Thomas Tuchel le savait : en cas de qualification des siens, obtenue dans la difficulté face à Orléans (1-2), les commentaires et questions d’après-match tourneraient forcément autour d’un même sujet : Adrien Rabiot.

Lundi, Antero Henrique a confirmé la volonté de départ du joueur à l’issue de son contrat en juin prochain et son refus de prolonger avec son club formateur. Comme punition, Paris a décidé de mettre à la cave son joueur. A savoir : ne plus l’afficher sur les feuilles de match. Ce mardi, au stade de la Source, c’était d’ailleurs le cas.

Mais que pense Thomas Tuchel, dont l'entrejeu est déjà décimé, de cette décision ? À l’écouter, au micro de Canal Plus, il la comprend. Mais la regrette aussi un peu au fond. "Je respecte cette décision, on va maintenant attendre. J'adore le joueur, je l'ai dit plein de fois, c'était un joueur-clé quand il jouait avec nous, a-t-il avancé. Mais la situation dure depuis longtemps et c'est comme ça. Le club a pris cette décision et je dois la respecter. Je n'aime pas mais je dois respecter. C'est difficile d'en parler, surtout en français. Je peux comprendre que le club prenne cette décision à ce moment, je la respecte". Reste à savoir s’il bénéficiera d’un renfort cet hiver pour compenser ce manque qualitatif et quantitatif au milieu.