Rennes, Bordeaux, Le Havre, Guingamp et Monaco qualifiés pour les quarts de finale

Rennes - Nantes 2-1

Le Stade Rennais a du coeur ! Mené au score sur un but de Majeed Waris dans ce derby (0-1, 49e), le club rouge et noir a trouvé les ressources pour inverser la tendance face au FC Nantes. Dans le sillage notamment d'un Hatem Ben Arfa intenable après la pause face à des Canaris qui ont baissé d'intensité au fil des minutes. Et d'un Benjamin Bourigeaud à la baguette. Ce dernier a délivré deux passes décisives, pour Mexer sur corner (1-1, 60e) puis pour Damien Da Silva (2-1, 89e). Demi-finaliste dans cette épreuve la saison passée, le club rennais confirme sa belle forme du moment en s'offrant une quatrième victoire consécutive toutes compétitions confondues depuis l'arrivée de Julien Stéphan sur le banc. Après 15 jours sans jouer, le FCN repart de son côté bien mal avant de se rendre à Paris ce week-end.

Dijon - Bordeaux 0-1

Et de trois pour Bordeaux ! Invaincus depuis neuf matches, les Girondins ont enchaîné une troisième victoire de rang toutes compétitions confondues. Pour retrouver les quarts de finale de la Coupe de la Ligue après s'être fait sortir en 8es la saison passée, ils ont pu compter sur un but de Toma Basic. Le jeune milieu de terrain croate de 22 ans, arrivé cet été en Gironde, a fêté idéalement sa première titularisation avec son premier but sous le maillot au scapulaire. De son côté, Dijon signe un deuxième revers consécutif après son échec à Rennes (2-0).

Marseille - Strasbourg 1-1, 2 t.a.b. à 4

L'OM n'arrive décidément pas à sortir la tête de l'eau. Eliminé piteusement en Ligue Europa, au point mort en championnat, Marseille a concédé une nouvelle défaite mercredi soir, battu au Stade Vélodrome par Strasbourg à l'issue de la séance de tirs au but (1-1, 2 t.a.b. à 4). Comme un symbole, Dimitri Payet a manqué un penalty et son tir au but. Les Marseillais restent sur cinq matches sans victoire toutes compétitions confondues >> Le résumé complet de la rencontre par ici

Le Havre - Nîmes 2-1

Il y aura un représentant de L2 en quart de finale. Sur sa pelouse, Le Havre s'est offert le scalp de Nîmes (2-1) ! Les Normands l'ont emporté grâce à une belle reprise de Tino Kadewere (1-0, 33e) et un but d’Alexandre Bonnet (2-1, 58e). Le coup franc d'Antonin Bobichon pour égaliser n'y a rien changé. Les Crocodiles, qui avaient fait tourner avant la réception de Rennes ce week-end en championnat, n'ont pas su aller chercher leur première qualification en quart de finale dans cette épreuve. Et du coup, c’est Le Havre qui va retrouver les quarts de la Coupe de la Ligue pour la première fois depuis dix ans.

Nice - Guingamp 0-0, 1 t.a.b. à 3

Guingamp s'offre un bol d'air à Nice. Bon derniers en Ligue 1 à cinq longueurs de Monaco 19e, les Bretons ont décroché la qualification au bout du suspense à l'Allianz Riviera (0-0, 3-1 aux tab). Les joueurs de Jocelyn Gourvennec peuvent féliciter leur gardien Marc-Aurèle Caillard, décisif au cours de la séance de tirs au but, repoussant notamment la dernière tentative de Christophe Jallet pour rejoindre les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. De son côté, Patrick Vieira pourra encore regretter le manque d'efficacité offensive de son équipe.

Monaco - Lorient 1-0

Monaco verra les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Trois jours après leur non-match à Lyon, les joueurs de la Principauté sont venus à bout de Lorient, pensionnaire de Ligue 2, sur la plus petite des marges (1-0). Malgré une interruption de 35 minutes due aux trombes d'eau qui se sont abattues sur la Principauté, le jeune Giulian Biancone a délivré les siens d'une superbe frappe du gauche dans la lucarne à vingt minutes du coup de sifflet final. Et si Thierry Henry déplorera encore la blessure de Willem Geubbels en toute fin de match, il pourra se consoler avec cette première victoire décrochée au stade Louis-II depuis sa prise de fonction.

Maxime Battistella et Glenn Ceillier