Première grosse zone de turbulences pour l’Olympique de Marseille d’André Villas-Boas. Et l’entraîneur marseillais n’a pas été tendre avec son équipe. S’il avait souligné "une attitude incroyable et courageuse" pour la seconde mi-temps de PSG-OM dimanche, cette fois-ci, le Portugais n’a pas masqué sa déception. "Je pense qu’on a raté toute la première mi-temps. On n’a pas été bons, on a mal joué. Il nous a tout manqué : intensité, agressivité. Le problème, c’est qu’on rate toujours une mi-temps et on continue de le payer cher", a-t-il déploré au micro de Canal+Sport.

Le changement tactique de sa part opéré à la mi-temps - passage du 3-5-2 en 4-3-3 avec les entrées de Rongier et Radonjic à la place d'Aké et Sarr - n’aura quasiment rien changé si ce n’est un temps fort en fin de match, marqué le csc de Benjamin Lecomte (77e). Et l’ancien entraîneur de Chelsea n’a pas hésité à employer des mots forts : "On est un peu honteux de notre performance." Avant de se pencher sur les maux actuels marseillais qui reposent, selon lui, en grande partie à l’absence de Dimitri Payet pendant un mois. "On a retrouvé Dim (Payet) après quatre matches de suspension. On cherche un style, un type de jeu, une structure avec tous les absences et les suspensions qu’on a eues."

Alors que "la victoire devient plus importante que la performance", la pression pèse logiquement sur ses épaules et de ses hommes. Pour autant, malgré le tournant que représente les rencontres contre Lille, samedi (17h30), et Lyon dimanche prochain, AVB ne veut pas en rajouter : "Il faut être calme avant les deux prochains matches parce que ça arrive tôt dans la saison. On vient d’être éliminés d’une manière émotionnelle qui est mauvaise pour tout le monde mais il faut être réaliste. On reste toujours en course pour notre objectif en championnat." Même s'il n'a pas manqué de distiller un message équivoque. "Mais maintenant, sur l’aspect de la mentalité, de l’intensité, c’est aux joueurs de donner une réponse aux supporters, qui ont été là pour nous aujourd’hui (mercredi)."