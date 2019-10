L'un, Wissam Ben Yedder, est l'actuel meilleur buteur de Ligue 1. L'autre, Islam Slimani, en est le meilleur passeur. Heureusement pour l'OM, adversaire de Monaco ce mercredi en 16es de finale de la Coupe de la Ligue (21h05), le duo infernal des Rouge et Blanc sera absent. Gare toutefois, car une autre doublette potentiellement dangereuse attend son heure. Keita Baldé et Jean-Kévin Augustin, pour l'instant cantonnés quasi-exclusivement au banc de touche monégasque, devraient ainsi avoir la possibilité de s'illustrer à Louis-II.

Baldé, revenu sur le Rocher cet été après un prêt plutôt réussi à l'Inter Milan (5 buts, 3 passes décisives), et Augustin, prêté avec option d'achat par le RB Leipzig, devraient remplacer Ben Yedder et Slimani, absents pour diverses raisons mercredi. L'Algérien s'est blessé à l'adducteur gauche contre Nantes, et Leonardo Jardim, l'entraîneur monégasque, va ménager le Bleu en conséquence, comme il l'a expliqué en conférence de presse : "Slimani n'est pas sûr de jouer à Saint-Etienne, donc peut-être que je dois gérer Ben Yedder pour ne pas risquer d'avoir mes deux attaquants dehors dimanche."

Objectif : remplacer un duo qui pèse 14 buts

Le turnover annoncé par Leonardo Jardim ("Les joueurs qui jouent moins pourront démontrer leur valeur") devrait ainsi bénéficier à l'autre duo, qui a pour l'instant passé la plus grande partie de son temps sur le banc de touche. L'ancien du PSG n'a pris part qu'à trois rencontres, dont une comme titulaire (pour 113 minutes), et n'a pas vraiment brillé. Le Sénégalais, lui, a lui joué huit matches, dans lesquels il a su s'illustrer avec deux buts (contre l'OM et Brest) et une passe décisive (contre Rennes).

Keita Baldé devant Romain Salin et Hamari Traoré lors de Monaco - RennesGetty Images

Remplacer un duo qui pèse 14 buts (9 pour Ben Yedder, 5 pour Slimani) et 8 passes décisives (une pour le Français, les autres pour l'Algérien) ne s'annonce pas tâche aisée. Mais Jardim assure faire confiance à son autre doublette : "Nous avons un effectif de valeur, la saison est longue et nous avons besoin de tout le monde. (…) nous pouvons compter sur Keita Baldé et Jean-Kévin Augustin. Nous avons besoin de tout le monde et ce match va aussi donner des opportunités à certains joueurs."

" Bien sûr que Keita est un joueur important pour nous "

Reste à saisir ces opportunités. Sur le papier, ce duo bis, formé par deux joueurs prometteurs n'a rien à envier aux attaquants titulaires de la grande majorité des clubs de Ligue 1. Simplement, la réalité est un peu plus complexe. Capable de fulgurances mais irrégulier à Leipzig, Jean-Kévin Augustin peine à briller depuis son arrivée, et n'est plus apparu avec l'ASM depuis le 24 septembre et un match à Nice (3-1). Baldé, lui, traîne sans doute un premier passage sur le Rocher assez médiocre, même s'il y a du mieux en ce début de saison.

Ainsi, Leonardo Jardim n'a pas hésité à tresser des louanges au Sénégalais après le match contre Rennes, où ce dernier a donné une passe décisive à Wissam Ben Yedder dans le temps additionnel pour offrir la victoire aux Monégasques. "Bien sûr que Keita est un joueur important pour nous. (…) Les deux devant sont très performants. Mais Keita est un joueur dont on connaît la valeur. Il travaille bien. Il profite de son temps de jeu, et bien sûr qu'il va avoir du temps de jeu, comme tout le monde." Quant au Français, il a promis de le relancer mercredi. À ce nouveau duo d'être aussi infernal que l'original.