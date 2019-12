Le LOSC n'a fait qu'une bouchée de l'AS Monaco sur la pelouse du stade Louis II (0-3). Face à une équipe du Rocher en petite forme, les Lillois, bien plus précis, emmenés par un excellent Jonathan Ikoné, ont mis fin à un série de 7 matches sans victoire face au club de la Principauté, grâce à un doublé de Loic Remy et un nouveau but de Victor Osimhen. Quatre saisons plus tard, les Dogues retrouvent les quarts de finale de la Coupe de la Ligue.

On s'attendait à un gros duel, lors d'une affiche entre deux clubs sur de bonnes dynamiques, alors que les deux coachs avaient fait peu tourner. Finalement, la confrontation entre le LOSC et l'ASM aura été à sens unique, puisque Monaco, de nouveau en 4-3-3, et devant son public, s'est montré très décevant, et encore inquiétant derrière, même tandis que Kamil Glik n'était pas sur la feuille de match.

Ikoné a rayonné

Lille, en revanche, confirme sa très bonne passe avec sa cinquième victoire sur ses six derniers matches. Plus tranchants, les Nordistes ont pu compter sur un énorme Ikoné. Alors qu'on attendait Renato Sanches, énorme ce week-end face à Montpellier, c'est l'international français qui a fait le show, multipliant les dribbles réussis et les courses fulgurantes. C'est lui qui a décalé Osimhen sur le premier but lillois. Le Nigérian, qui venait de louper un face-à-face avec Subasic (17e), n'a pas tremblé pour inscrire son 12e but de la saison toutes compétitions confondues (0-1, 19e).

Mais le meilleur buteur lillois a dû céder sa place dans la foulée, pris de vertiges et de douleurs à la poitrine et incapable de continuer. Son état n'est pas inquiétant. Remy est entré à sa place (23e), et son entraîneur, Christophe Galtier, n'a pas eu à le regretter. L'ancien Lyonnais a, comme Osimhen, raté un premier duel face à Subasic (43e), avant de profiter d'une énorme bévue de Benoit Badiashile pour donner de l'air à son équipe (0-2, 45e+2).

Remy, une entrée fracassante

Monaco aurait pu revenir et relancer le suspense après la pause, mais Islam Slimani a manqué son penalty (55e), arrêté par Leo Jardim, homonyme du coach monégasque titularisé dans les buts lillois. Le signe que rien n'allait pour les locaux, alors qu'Aleksandr Golovin n'a pas autant rayonné que d'habitude, que Cesc Fabregas a été inexistant et que l'entrée de Wissam Ben Yedder (59e) n'a rien changé.

Le LOSC, qui a poussé sur la fin, touchant notamment le poteau par Yazici (83e), a fini par enfoncer le clou grâce à Remy, de près (0-3, 86e). Inquiétant pour les Monégasques ? Cela pourrait le devenir s'ils rechutaient lors de la 19e journée de Ligue 1, samedi, dans une rencontre sous forme de revanche face à ces mêmes Lillois, toujours à Louis II.