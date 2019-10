Zéro pointé pour l'OM. Trois jours après la gifle reçue au Parc des Princes face au PSG (4-0), l'Olympique de Marseille n'a pas su se défaire d'une équipe de Monaco privée notamment d'Islam Slimani. Menés 2-0 à la mi-temps, les hommes de Villas-Boas n'ont jamais su rattraper leur retard, malgré un but contre son camp de Benjamin Lecomte (77e). Une animation offensive trop stérile (un seul tir cadré) et une fébrilité défensive criante ont coûté aux Olympiens une élimination de la Coupe de la Ligue dès leur entrée en lice.

Sans Slimani (blessé), Glik, Bakayoko, Gelson Martins (laissés au repos) et Ben Yedder (remplaçant), c'est une équipe monégasque remaniée qui a accueilli l'OM ce mercredi à Louis-II. L'entame de match s'est avérée équilibrée entre les deux formations et les Marseillais ont pris le contrôle du ballon sans être dangereux pour autant. Le jeune Marley Aké, titulaire pour la première fois de sa carrière sous les couleurs olympiennes, aurait pu surprendre Lecomte mais il a trop croisé sa frappe (13e). Derrière, les hommes de Villas Boas ont perdu la main et sur un centre d'Aguilar venu du côté droit, Jean-Kévin Augustin est passé devant un Kamara trop laxiste pour réaliser un superbe enchaînement contrôle-frappe et tromper Mandanda (25e).

Blessé à la cuisse droite au début de la rencontre, Fabregas a été contraint de céder sa place à Golovin. Le milieu de terrain russe n'a cessé de monter en puissance tout au long de la première période, donnant le tournis au milieu marseillais. Après l'ouverture du score, les Monégasques ont continué d'appuyer sur une défense olympienne fébrile et ont été récompensés. Libre de tout marquage à 25 mètres du but, Jean-Kévin Augustin a tenté une frappe puissante à ras-de-terre, repoussée par Mandanda du pied gauche. Le ballon est alors revenu sur Aguilar qui, plus prompt que Caleta-Car, a assuré son plat du pied dans le but vide (40e).

La seconde période a débuté sur le même rythme que la première. Mais malgré les entrées combinées dès la pause de Rongier et Radonjic (pour Sarr et Aké), les Marseillais n'ont pas réussi à inquiéter Benjamin Lecomte. L'ASM a géré ses deux buts d'avance sans encombre pendant la première demi-heure. Mais à la 77e minute, Dimitri Payet a éliminé Aguilar sur le côté gauche de la surface de réparation et centré à destination de Germain. Le ballon était alors touché par Benjamin Lecomte qui contrait le ballon dans ses propres filets. Hormis un bel extérieur du pied de Radonjic (86e), les Marseillais n'ont ensuite plus inquiété l'ASM et ont laissé filer leur ticket pour les 8es. Les hommes de Villas Boas restent sur trois défaites lors de leurs quatre derniers matchs toutes compétitions confondues.

Tous les résultats des 16es de finale de la Coupe de la Ligue

Mardi

Nîmes - Lens (L2) : 3-0

Bordeaux - Dijon : 2-0