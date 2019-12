Il n'y avait qu'un penalty, transformé par Mathieu Cafaro (78e), pour éviter la fatalité de la séance de tirs aux buts qui pointait le bout de son nez. Dans un match longtemps fermé à double tour, Reims a décroché son billet pour les quarts de finale grâce à sa courte victoire (1-0) sur une équipe montpelliéraine renouvelée. Les Héraultais perdent pour la troisième fois d'affilée.

Il faut dire que Montpellier n'a pas mis toutes les chances de son côté pour tenter de contester la qualification rémoise. Pas de Laborde ni de Delort au coup d'envoi, et cinq joueurs seulement conservés par rapport au onze qui a perdu à Lille vendredi. Fort logiquement, les joueurs de Michel Der Zakarian ont manqué d'automatisme, alors que l'entrée du duo offensif infernal (63e) n'a pas apporté grand chose, si ce n'est un coup franc dangereux de Delort, repoussé par Rajkovic dans le temps additionnel (90e+3).

Faible en rythme, en intensité et en velléités offensives, le match n'a connu son premier tir cadré qu'à la 51e minute, par l'intermédiaire de Mathieu Cafaro (51e), sur coup franc. L'ailier rémois a d'ailleurs été l'homme du match. C'est lui, logiquement, qui a permis à Reims de se qualifier en transformant un penalty (78e) obtenu par Anastasios Donis, qui a contraint Pedro Mendes a faire main dans sa propre surface (77e).

Ristic exclu, Donis dynamiteur

Pour obtenir ce penalty, les Rémois ont profité des petits espaces offerts par l'expulsion directe de Ristic, huit minutes plus tôt. Au duel avec Donis, le défenseur serbe semble avoir retenu l'attaquant grec en position de dernier défenseur à 40 mètres de son but. La faute paraissait un peu sévère mais l'arbitre n'a pas hésité et l'a renvoyé directement aux vestiaires (70e).

Globalement dominé, Montpellier n'aura pas grand chose à regretter. Si ce n'est une double occasion à la demi-heure de jeu : sur une frappe croisée à 20 mètres, Florent Mollet a obligé Rajkovic à se détendre (34e), avant que Vitorino Hilton ne croise trop sa tête une minute plus tard sur un centre délicieux de Téji Savanier (35e). Les Héraultais n'ont plus qu'un match, samedi soir à domicile face à Brest, pour tenter de stopper la mauvaise série actuelle. Et pour passer les fêtes l'esprit tranquille.