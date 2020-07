Le PSG en 4-3-3 avec Marquinhos au milieu, Memphis titulaire côté OL

COUPE DE LA LIGUE - Pour la dernière finale de l'histoire de la Coupe de la Ligue, Thomas Tuchel a décidé d'aligner ses hommes en 4-3-3, avec un milieu Marquinhos-Gueye-Verratti. Côté Lyonnais, Memphis Depay est titulaire, une première en match officiel depuis sa rupture des ligaments croisés du genou en décembre dernier.

Petite surprise au Stade de France. Thomas Tuchel a décidé de ne pas reconduire son 4-4-2 et de disposer ses joueurs en 4-3-3 pour cette finale. L'absence de Kylian Mbappé y est sûrement pour beaucoup. Pablo Sarabia, pressenti pour remplacer le champion du monde français face à l'Atalanta, va débuter sur le banc des remplaçants. Côté Lyonnais, Memphis Depay va débuter la rencontre, plus de sept mois après son dernier match officiel avec l'OL. Maxence Caqueret et Houssem Aouar sont également titulaires.

Les compos :

PSG : Navas - Kurzawa, Silva, Kimpembe, Bakker - Marquinhos, Gueye, Verratti - Di Maria, Icardi, Neymar.

OL : Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal - Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet - Depay (cap.), Mo. Dembélé.

