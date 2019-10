Si la Coupe de la Ligue va disparaitre l'année prochaine et était pointée du doigts pour son manque de spectacle, ce Le Mans-Nice a fait taire tous ces préjugés. Les Sarthois se sont imposés face au Gym (3-2) en seizièmes de finale, après un scénario complètement fou où les cinq buts de la rencontre auront été inscrits dans les vingt premières minutes. Mais le reste de la rencontre a également été très ouvert, avec deux formations qui se sont rendues coup pour coup. Première surprise dans cette compétition. L'aventure continue pour les Manceaux après leur qualification face à Lorient et Orléans à l'issue des deux premiers tours.

Dix-huitièmes de L2, les hommes de Richard Déziré se sont fait plaisir face à des Niçois coupables de nombreuses largesses défensives. Privés d'Alexis Claude-Maurice, malade et présent dans les tribunes du MMA Arena, les hommes de Patrick Vieira n'ont même pas tenu une minute avant de se retrouver déjà derrière au score. Titulaire à la place de Benitez, Clementia a été coupable d'une grosse erreur de main sur la frappe à vingt mètres de Créhin (1-0, 1ère) et n'a pu qu'observer le duel perdu aérien d'Atala face à Lemonnier après un coup franc excentré sarthois (2-0, 13e).

Une charnière niçoise perdue

Le premier quart d'heure n'était pas terminé que le portier manceau, Jeremy Aymes, fut contraint de sortir après avoir ressenti une contracture derrière la cuisse gauche (12e). Pierre Patron est entré alors en piste. Avant même de toucher un ballon, il a encaissé un but par Cyprien sur penalty (2-1, 15e), après une faute d'Hafidi sur Lees-Melou. Pas abattus après cette réduction du score, les Manceaux ont repris deux buts d'avance grâce à Kanté (3-1, 17e), qui a devancé Herelle avant de fixer Burner et placer une frappe imparable pour Clemencia.

Il était écrit que ce début de match dans la capitale sarthoise serait complètement fou puisque le public, alors qu'il fêtait le troisième but manceau, a vu la frappe contrée de Lees-Melou par Lemonnier tromper Patron (3-2, 18e). L'opposition entre le dix-huitième de L2 et le quinzième de L1 a raisonnablement ensuite baissé en intensité, ce qui n'a pas empêché Fofana, le milieu manceau, de mettre à contribution Clementia à deux reprises (33e et 39e).

Le discours de Patrick Vieira n'a eu l'effet escompté sur ses ouailles pendant la pause. La charnière Dante-Herelle a été en retard sur quasiment chaque offensive adverse en seconde période. La tentative de Créhin du gauche, sur laquelle Clementia semblait battue, a terminé au ras du poteau gauche niçois (61e). La doublure azuréenne s'est cependant rattrapée de son erreur de la première minute en permettant à son équipe d'être toujours dans le match face aux tentatives de Créhin (73e) et Fofana (87e). Dans une fin de match décousue et ponctuée de nombreuses fautes commises par les deux équipes, c'est sur un coup-franc excentré de Cyprien que l'OGCN a obtenu sa meilleure occasion, par Sarr dont la reprise a été détournée par Patron (80e).

Le Mans a donc éliminé logiquement Nice et oublie donc les tracas de la Ligue 2. Pour les Aiglons, en revanche, une profonde remise en question s'impose. Ils n'ont plus connu la victoire depuis le match face à Dijon (2-1, le 21 septembre) et la dynamique actuelle (cinq défaites sur les six derniers matches toutes compétitions confondues) n'incite pas à l'optimisme pour la réception de Reims dimanche en L1 (17h).