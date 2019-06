Avant d'affronter les Etats-Unis, l'équipe de France des moins de 20 ans peut partir confiante. Avec trois victoires en trois matches, les Bleuets sont avec l'Uruguay les seuls à avoir réussi le carton plein. Mais ce sont bien les quatre prochaines rencontres, jusqu'à l'éventuelle finale à Lodz le 15 juin, qui détermineront la couleur de leur bilan.

"Avec les joueurs et le staff, nous nous étions fixés deux objectifs. Un se qualifier, deux terminer à la première place. C'est chose faite", s'est félicité le sélectionneur Bernard Diomède lors d'un entretien téléphonique avec l'AFP vendredi.

Terminer en tête ne leur a cependant pas ouvert un boulevard : les USA, deuxièmes de leur poule et quarts-de-finaliste lors de la dernière édition, restent un adversaire dangereux, qui leur avaient tenu tête lors de la préparation (2-2).

L'équipe de France U20 fête le but de Youssouf Fofana lors de France-Arabie SaouditeGetty Images

La menace Weah

Surtout, ils disposent, avec Timothy Weah, de l'un des meilleurs attaquants du tournoi. Le fils de George Weah, Ballon d'or en 1995 et actuel président du Libéria, a marqué trois fois en Championnat avec le Celtic de Glasgow, où le PSG l'a prêté cet hiver.

C'est lui également qui permet à son équipe de se qualifier, grâce à un but tardif pour battre le Qatar (1-0) lors du dernier match de poules. Weah livrera un intéressant duel face à son coéquipier du PSG Moussa Diaby, buteur lui aussi face au Mali (3-2).,"Il va falloir être prêt, ce sera un match très tactique", a averti Diomède.

Timothy WeahGetty Images

"Il faut avoir confiance, et surtout garder la tête haute, toujours", a quant à lui estimé le Monégasque Moussa Sylla. Les Bleuets pourront compter sur le milieu de Mönchengladbach, Mickaël Cuisance, et l'attaquant de Lyon, Amine Gouiri, chacun auteur de deux buts depuis le début du tournoi. De quoi compenser l'absence du milieu lillois Boubakary Soumaré, blessé dès le premier match et forfait jusqu'à la fin de la compétition.

En cas de succès, la France, qui a remporté un Mondial U20, en 2013 avec Pogba et Thauvin notamment, rencontrera, samedi à Gdynia, le vainqueur du 8e opposant l'Uruguay à l'Equateur.