L'Australie n'a pas fait semblant lors du troisième et dernier match du groupe C, mardi. Grâce à un quadruplé (11e, 42e, 69e, 83e) de la capitaine, Sam Kerr, l'Australie s'est offert sa deuxième victoire face à la Jamaïque (4-1) dans ce Mondial. Grâce à ce succès, l'Australie compte six points comme le Brésil mais a marqué deux buts de plus et passe donc deuxième, derrière l'Italie.

Les Jamaïcaines, qui découvraient le Mondial, rentrent avec zéro point mais ont sauvé l'honneur en marquant le premier but de leur histoire en Coupe du monde, avec la réduction du score d'Havana Solaun (49e).