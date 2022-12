Didier Deschamps maîtrise les résurrections à merveille. Comme Karim Benzema, Adrien Rabiot jouit lui aussi d'une deuxième vie inattendue en sélection. Comme le Madrilène, il a pu se croire définitivement écarté des plans du sélectionneur quand, en 2018, il refusait une place de réserviste et chargeait Didier Deschamps : "Je considère que le choix du sélectionneur à mon égard ne répond à aucune logique sportive". L'équipe de France était championne du monde, lui semblait s'être sabordé pour de bon, tout seul et comme un grand.

Adrien Rabiot éblouissant depuis le début de la Coupe du monde Crédit: Getty Images

Cette décision n'était que l'épilogue d'une longue série de choix ou de déclarations qui ont brouillé son image. Un retard à la veille de la finale de la Coupe de France qui lui vaut une exclusion, des négociations âpres avec un PSG qu'il finit par quitter libre, son refus de jouer sentinelle à Paris, la "peur de se blesser" et le "froid" pour justifier une prestation ratée en Bulgarie avec les Bleus : l'image de l'élégant milieu de terrain a longtemps navigué entre celle d'un gamin arrogant et celle d'un enfant gâté capricieux.

Mon image changera si la compétition se déroule bien

C'est que Rabiot a toujours su ce qu'il voulait et le chemin qu'il emprunterait. Il ne s'est jamais soucié de son image. Mais entre la confiance en soi et l'outrecuidance, la frontière est souvent mince surtout quand la parole se fait rare. Et il suffisait d'un léger écart de conduite pour le condamner aux yeux de tous. Quatre ans après sa bouderie à Clairefontaine, il prévenait avant de s'envoler pour Doha.

"Mon image changera si la compétition se déroule bien, on sait comment ça se passe, confiait-il le 18 novembre dernier. Mais je me sens bien comme ça. Si mon image est floue, c'est parce que je le désire. Je ne m'étale pas énormément. Je ne me montre pas tellement en dehors du terrain. Je ne suis pas focus là-dessus." La France n'est pas (encore ?) championne du monde mais son image a déjà bien changé.

Tout le monde lui en voulait en 2018, la France ne jure que par lui au milieu de terrain en 2022. Son début de Mondial canon a complètement fait oublier les absences de Paul Pogba et N'Golo Kanté. "Il donne l'envie d'être aimé, s'est réjoui Olivier Giroud en conférence de presse. On l'aime beaucoup 'Adri'. Il est naturel, il est lui-même souriant, important dans le vestiaire, sur le terrain. Son début de Coupe du monde est remarquable. Il est au four et au moulin. Je le sens épanoui, c'est un joueur important pour nous."

Premier combattant

Rabiot est le premier combattant de cette équipe de guerriers construite autour de Kylian Mbappé avec plus de quatre ballons récupérés par match, un impressionnant volume de course et 11,7 kilomètres arpentés en moyenne. Rabiot, déjà buteur et passeur décisif à Doha, est un autre homme.

Didier Deschamps, qui a eu le mérite de lui tendre à nouveau la main, apprécie la métamorphose : "Sur le plan humain, il est comme il est, je le connais bien. Si ce n'est qu'il a enlevé des choses qui le gênaient à une période, mais il faut remonter bien plus loin quand son placement ou son positionnement pouvaient le limiter déjà psychologiquement, a rappelé le sélectionneur en conférence de presse. Aujourd'hui c'est un milieu complet."

Adrien Rabiot (France), monstrueux face à la Pologne Crédit: Getty Images

L'ancien paria est devenu le point d'équilibre des champions du monde dans leur quête de troisième étoile. Lui-même savourait avant la compétition : "Je suis content et je préfère être dans cette position que dans celle d'il y a quatre ans." La France aussi car désormais, elle n'a que des raisons de l'aimer.

