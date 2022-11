S'il fallait résumer cette équipe de France, ce serait dix guerriers en rang serré et Kylian Mbappé pour les emmener tout en haut. Une caricature ? Sûrement pas. Depuis le début de la Coupe du monde et dès lors que Karim Benzema a dû laisser sa place, il semblait évident que le salut des champions du monde en titre passerait par les pieds de la terreur du PSG. Les faits n'ont pas tellement démenti la prophétie. Après 180 minutes passées sur le terrain, Mbappé en est à une passe décisive, trois buts et a déjà grimpé sur la plus haute marche du classement des buteurs.

On le savait en mission, on pouvait douter de son efficacité. Un an après en avoir trop fait pour rien à l'Euro, il n'en fait pas moins au Qatar mais, conforté par une saison exceptionnelle à Paris, fait, cette fois, basculer son destin et celui des Bleus du bon côté. "Kylian, on le connaît tous, sur toutes les compétitions il veut marquer son empreinte et il est en train de le faire, a constaté Jules Koundé à l'issue de sa démonstration contre les Danois. On est très content pour lui parce qu'il apporte toujours à l'équipe."

Kylian Mbappé avec ses coéquipiers lors de la victoire des Bleus face au Danemark Crédit: Getty Images

C'est toujours le talent qui fait la différence

Il est l'arme de pointe, le recours ultime. "Avoir Mbappé dans son équipe, ça aide !, s'est amusé Raphaël Varane après la rencontre. Il fallait être solide collectivement et mettre dans les meilleures dispositions les joueurs de devant pour qu'ils fassent la différence. C'est un travail collectif, mais c'est toujours le talent qui fait la différence."

Sa force aujourd'hui, c'est qu'il ne doute plus jamais. Pourtant, il avait quelques raisons de vivre une sale soirée. Durant une heure, entre ses mauvais choix et ses passes ratées, il semblait parti pour passer à côté. Mais comme face à l'Australie, il a fait jaillir la lumière une fois puis deux. Comme si tout ce qui s'était passé avant n'avait pas beaucoup d'intérêt. Malgré tout ce qu'il accomplit, personne ne croit aussi fort en Mbappé que Mbappé lui-même, c'est pour ça qu'il ne doute jamais même au cœur d'une après-midi où il fait tout à l'envers.

Didier Deschamps et Kylian Mbappé Crédit: Getty Images

Le lieutenant de Russie devenu général au Qatar

"Kylian… c'est un joueur hors norme, a encore reconnu Didier Deschamps. Il a cette capacité à pouvoir être décisif, à faire des différences, même si les adversaires prennent des dispositions." Comme par exemple le plaquer au sol quand il file, ou plutôt qu'il vole, et fait passer ses adversaires pour des tracteurs. "Pour le coup, c'est la seule solution qu'on avait", s'est marré Joachim Andersen selon des propos relayés par L'Equipe.

Gonflé par des prérogatives qui n'ont jamais été aussi grandes en sélection, le lieutenant de Russie est devenu un général au Qatar. "C'est un leader, a confirmé son sélectionneur. (...) Kylian ne va pas prendre la parole, ce n'est pas trop son truc, mais de par ce qu'il fait c'est une locomotive." Devenu, à 23 ans, deuxième meilleur buteur des Bleus en Coupe du monde (en neuf petits matches !), il aura encore l'occasion de tailler sa légende dans quatre jours en Tunisie. Deschamps ne prendra pas le risque de le faire souffler. Parce que Mbappé ne voudra pas souffler. Jamais. Cette Coupe du monde, il veut la faire sienne et force est de constater qu'il est plutôt bien parti.

