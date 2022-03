Football

Coupe du Monde 2022 - Le meilleur et le pire tirage au sort pour la France

COUPE DU MONDE 2022 - Ce vendredi, les Bleus connaîtront l'identité de leur adversaire en phase de poules lors du tirage au sort organisé à Doha (18h). Dans Tour d'Europe, Cyril Morin vous dresse le groupe le plus abordable sur le papier pour la troupe de Deschamps... mais également le plus compliqué. Suivez le tirage au sort sur Eurosport.fr et sur la chaîne Twitch de Rivenzi à partir de 18h.

00:01:11, il y a 43 minutes