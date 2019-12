38 ans plus tard, here we go again. Liverpool et Flamengo vont s’affronter samedi (18h30) pour déterminer qui est le meilleur club du monde - au moins jusqu’à l’année prochaine. La dernière finale de la Coupe du monde des clubs entre ces deux équipes, remonte à 1981. Les Reds en étaient repartis tout penauds, les deux joues rougies par la claque brésilienne (0-3).

Flamengo, fraîchement vainqueur de la Copa Libertadores (toute ressemblance avec des faits actuels serait fortuite) et de la Copa Carioca, plie le match en deux temps et trois mouvements, face au vainqueur de la Ligue des champions 1981. En deux temps de Nunes, double buteur cette soirée-là, et trois mouvements de Zico, à l’origine des trois buts (il tire le coup-franc sur le deuxième but d’Adilio).

Zico-Flamengo-LiverpoolImago

"On pouvait se comprendre en un coup d’oeil. Si l’un regardait l’autre, il savait tout de suite où aller. (...) Tout ce que nous avions fait à l’entraînement sortait tout seul", confiait Nunes à propos de Zico à Yellow and Green Football. En deuxième période, les sud-Américains n’ont plus qu’à "gérer leur avantage", nous explique Marcelin Chamoin, journaliste pour Lucarne Opposée.

Andrade concède : "Nous aurions pu marquer plus, mais nous aurions aussi pu concéder des buts si nous nous étions découverts davantage. Donc nous avons été plus précautionneux, parce que le match était quasiment plié. 3-0 après 40 minutes de jeu."

" Nous étions certains de pouvoir gagner "

"Nous jouions à un niveau vraiment très haut. Nous étions préparés pour cette finale. Ça ne nous est jamais venu à l’esprit que nous pouvions être battus, ajoutait Andrade à Yellow and Green Football. Pas par Liverpool, ni un autre club. Nous respections Liverpool, mais avec l’état de forme dans lequel nous étions, nous étions certains de pouvoir gagner."

Il faut aussi repenser ce match à la manière dont il a été abordé par les deux équipes : "Historiquement, les clubs sud-Américains sont beaucoup plus attachés à cette compétition, qui est vue comme un vrai championnat mondial qui permet de définir la meilleure équipe du monde. Pour les européens le tournoi n’a pas la même valeur que la Ligue des champions et peut même être vu comme une contrainte", analyse Marcelin Chamoin.

Ce manque d’intérêt européen a d’ailleurs été dénoncé par Jürgen Klopp vendredi en conférence de presse : "L'intérêt qui y est porté en Europe est très différent de celui porté en Amérique du Sud. Nous voulons changer cela, nous avons l'impression que ça a déjà un peu changé. (...) Beaucoup d'autres fans en Europe n'en ont rien à faire de cette compétition."

Jürgen Klopp vom FC LiverpoolGetty Images

C’est d’ailleurs la différence de perception entre les deux continents qui pourrait jouer des tours aux Anglais : "Pour eux et pour nous, la situation n'est pas la même. Ils ont été envoyés avec comme ordre de la gagner et de revenir en héros. De notre côté, on nous a dit de rester à la maison et de jouer en Coupe de la Ligue. C'est une différence énorme et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas changer."

Bis repetita... ou pas

Le scénario de 1981 est-il destiné à se répéter cette année ? ce serait oublier que le Liverpool version 2019 est beaucoup plus fort que le Liverpool de Bob Paisley de 1981 : "Il y a une vraie différence de niveau entre les deux équipes même si Flamengo est ce qui se fait de mieux aujourd’hui en Amérique du Sud. Liverpool et Flamengo se ressemblent un peu, avec un trio offensif de feu et des latéraux qui apportent beaucoup. Mais ça serait un véritable exploit si Flamengo gagnait."

En 1981, les Brésiliens avaient misé sur le collectif. Cette année, la lumière pourrait venir de certaines individualités, "Arrascaeta, Bruno Henrique ou Gabigol", liste Marcelin Chamion. Et pourquoi pas de leur entraîneur : "Jorge Jesus a l’habitude des gros matchs et il peut insuffler à l’équipe l’état d’esprit nécessaire pour créer une surprise." Individualités brillantes de Flamengo, ou collectif ultra soudé de Liverpool. Ce qui est sûr, c’est que les Reds ont là l’occasion de remporter leur première Coupe du monde des clubs après trois échecs (1981, 1985 et 2005) et d’enfin ajouter cette dernière ligne qu’il manque à leur palmarès.