C'est une grande nouveauté dans le monde du football. Et elle va être testée du 1er au 11 février au Qatar lors de la Coupe du monde des clubs, a confirmé vendredi la FIFA. En cas de situation " potentielle ou avérée " de commotion cérébrale, chaque équipe pourra procéder à un changement maximum par match, en plus des cinq remplacements autorisés par ailleurs, a précisé dans un communiqué l'instance basée en Suisse.

Arsenal - Arteta : "On ne peut discuter la contribution d'Özil au club"

Alors que le rugby autorise les remplacements temporaires, l'Ifab a opté pour un remplacement permanent afin de mettre le joueur à l'abri d'un deuxième choc, d'éviter toute pression pour qu'il reprenne le match et de donner davantage de temps pour évaluer sa santé. Les commotions cérébrales peuvent causer des symptômes à court terme - vertiges, maux de tête, confusion, nausées - mais leur répétition est également délétère et a été mise en cause dans les maladies neurologiques précoces dont souffrent d'anciens footballeurs ou rugbymen après l'arrêt de leur carrière.