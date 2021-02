Comment laisse-t-on une trace dans l'histoire de ce jeu ? Comment marque-t-on les esprits à tout jamais ? Par une révolution technique. Ou en remportant tous les trophées possibles et inimaginables. Un exploit que vient de réaliser le Bayern Munich. Bundesliga, Coupe d'Allemagne, Supercoupe d'Allemagne, Ligue des champions, Supercoupe de l'UEFA et, désormais, Mondial des clubs après sa victoire jeudi face à Tigres (0-1). En moins d'un an, les hommes d'Hansi Flick ont soulevé tous les trophées qui se sont présentés à eux. Un phénoménal exploit.

"Décrocher six titres consécutivement est quelque chose de très spécial. Je pense que c'est l'un des plus grands exploits possibles en football, on se souviendra longtemps de notre équipe", a réagi Robert Lewandowski sitôt après avoir "écrit l'histoire". Ce Bayern rejoint une autre référence, le FC Barcelone 2009 de Pep Guardiola, seule équipe à avoir remporté ces six trophées lors d'une même année. Reconnue comme la référence des références au XXI siècle, la Dream Team catalane a désormais une petite sœur. Il aura donc fallu attendre douze ans pour assister à pareil exploit.

Plus de titres que de défaites pour Flick !

Ce Bayern n'a pas la même empreinte technique que le Barça de Messi, Xavi et Iniesta. Mais il dégage en revanche une puissance et une maîtrise unique. Le rouleau compresseur de Bavière a absolument tout écrasé depuis un an. Et sa démonstration de force face au Barça en quart de finale de la Ligue des champions (2-8) en août dernier en restera l'incarnation parfaite. Le succès de ce jeudi face aux Mexicains de Tigres (1-0) fut moins net mais sa portée est symbolique. Il parachève une année de sommets, une année de succès, une année de lauriers.

Parmi les records de ce Bayern Munich hors norme, l'entraîneur Hansi Flick en a établi un qui risque de durer très longtemps : nommé coach en novembre 2019 après le limogeage de Niko Kovac, il vient de remporter six titres en 68 matches seulement sur le banc, soit plus de titres que de défaites (cinq) depuis sa prise de fonction. Celui qu'on pensait n'être qu'un intérimaire a mis au point un rouleau compresseur qui a tour-à-tour marché sur l'Allemagne, l'Europe puis le monde. "Mon staff et moi-même voulons adresser des compliments à chacun des joueurs ce soir, a-t-il sobrement réagi. C'est extraordinaire ce que l'équipe a réussi à faire." Non décidément, ce Bayern a marqué l'histoire de ce jeu. Pour de bon. Et pour toujours.

