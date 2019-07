Aulas répond à Diacre : "Si des gens de l'OL avaient dit publiquement ce qu'ils savent..."

Les propos de Corinne Diacre dans Téléfoot dimanche, ne sont pas passés, mais alors pas du tout auprès de Jean-Michel Aulas. Dans une interview accordée à l’Equipe, le président de l’Olympique lyonnais a défendu ses joueuses, notamment Eugénie Le Sommer, et s’en est pris à la sélectionneure.

"Je trouve que Corinne Diacre est sortie du cadre institutionnel et professionnel", balance-t-il, visiblement outré. Vous vous rendez compte si des gens de l'OL avaient dit publiquement ce qu'ils savent de ce qu'il s'est passé durant cette préparation en équipe de France ? C'est inconcevable, et nous nous garderons bien de le faire." Ambiance.

Corinne Diacre lors du match d'ouverture face à la CoréeGetty Images

Et Aulas de prendre la défense de Le Sommer et Renard : "Si elles n'ont pas été à leur top pendant cette Coupe du monde, j'en suis très déçu. (...) Quelques jours avant, elles ont réussi un match extraordinaire contre le Barça en finale de la Ligue des champions (4-1). Alors non, je n'ai pas aimé ce que j'ai lu."

Dans Téléfoot, Diacre n’avait pas hésité à taper fort sur Le Sommer, et à s’en prendre à la gestion de l’OL de ses joueuses : "Même moi, je lui ai dit : 'Pourquoi tu restes à gauche ?'. L'idée, ce n'était pas ça. Notre projet de jeu, ce n'était pas ça. (...) La saison de Lyon a été très longue. On a dû gérer les organismes. Certaines d'entre elles se sont même blessées pendant la préparation. (...) Est-ce que toutes ces joueuses ont fait le maximum pour optimiser les temps de récupération ? Il faut que tout le monde se pose les bonnes questions."