C'est une première depuis l'inauguration de Clairefontaine en 1998 et un défi logistique : les trois sélections, féminine, masculine et Espoirs sont réunies dans la "maison" du football français pour préparer leurs échéances sportives respectives.

Un dîner commun est d'ailleurs organisé ce mercredi soir, devant la finale de Ligue Europa entre Chelsea et Arsenal. Environ 120 couverts sont prévus, dressés dans l'habituelle salle de presse qui jouxte le "château". "C'est un plaisir. Ca a plus une valeur symbolique. On va faire en sorte de se retrouver pour partager un moment de convivialité ce soir. C'est un petit clin d'oeil. (...) Evidemment pour les filles, avec cette Coupe du monde chez nous en France, c'est l'événement. On est de tout coeur avec elles", a souligné Didier Deschamps devant les médias.

Didier DeschampsGetty Images

Ce triple rassemblement a aussi provoqué un petit déménagement. Faute de place, les joueuses de Corinne Diacre ont dû laisser le "château" aux garçons. Elles se sont installées au domaine de la Voisine, à l'entrée de Clairefontaine, propriété du groupe Pernod Ricard qui fut longtemps le lieu de rassemblement du XV de France, jusqu'à l'inauguration du Centre national du rugby en 2002 à Marcoussis.

Deschamps a voulu déminer une éventuelle polémique. "Il n'y a pas débat par rapport à ça. C'est temporaire jusqu'à notre départ en Turquie le 7 (pour un match de qualification à l'Euro-2020 le 8 juin). On a fait en sorte de se concerter pour que les trois équipes soient dans les meilleures conditions".

"Faire tourner le linge"

Les Bleues, comme Eve Périsset, assurent ne pas en prendre ombrage : "Le plus important pour nous c'est de bien travailler, les conditions sont exceptionnelles ici. Nous on a les terrains, c'est très bien", a dit la défenseure du Paris SG. Au quotidien, elles s'entraînent bien sûr au centre national de Clairefontaine, tournées vers le coup d'envoi de la Coupe de monde contre la Corée du Sud le 7 juin au Parc des Princes.

Eve PerissetPanoramic

Au château yvelinois, il va falloir gérer avec minutie la logistique, l'alternance des entraînements, conférences de presse, repas. Jusqu'au moindre détail. "On a investi dans des appareils au niveau de la laverie pour pouvoir faire tourner le linge des trois sélections en même temps", décrit par exemple Christophe Bel, responsable exploitation et événements à la FFF, dans une vidéo diffusée par la fédération.

Pour soigner les trois terrains dédiés aux entraînements, six personnes sont mobilisées, avec une "double tonte journalière" des pelouses. "Ce n'est pas simple dans l'organisation puisque ce sont des sélections qui ont des besoins assez similaires en termes d'infrastructures sportives, hôtelières et de restauration. Il a fallu qu'on réfléchisse de façon fine à la manière de les accueillir en même temps", décrit Alix Gaillard, en charge du commercial.

"Hyper convivial"

L'accueil du public et de la presse a également été modifié et la sécurité renforcée. Le programme est serré. Ce mercredi par exemple: 13H15, point presse des Espoirs, qui préparent l'Euro des moins de 21 ans en Italie et à Saint-Marin (16-30 juin); 13H30, conférence de presse de deux Bleues; 15H00, Didier Deschamps prend à son tour la parole en vue des matches de ses champions du monde contre la Bolivie (amical le 2 juin), en Turquie et en Andorre (qualifications pour l'Euro-2020 le 8 et 11 juin).

Moussa Dembélé et Jonathan Bamba (France Espoirs)Getty Images

Chez les Bleues, Eve Périsset aimerait échanger avec Antoine Griezmann, "parce que je me retrouve un peu en lui, notamment dans le domaine hors foot où il aime bien plaisanter, taquiner, et je suis pas mal là-dessus moi aussi".