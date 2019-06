Clairefontaine, un "avantage" pour les Bleues avant les Etats-Unis, reconnaît l'entraîneur-adjoint

Si la préparation est un facteur majeur dans le résultat final d'une grande compétition, l'équipe de France féminine a déjà son camp de base avant le quart de finale de la Coupe du monde contre les Etats-Unis : Clairefontaine. Et il s'agit d'un avantage de choix par rapport aux Américaines selon l'entraîneur-adjoint des Bleues, Philippe Joly. "Aujourd'hui, on a Clairefontaine sur cinq jours pour préparer ce match-là. (...) C'est un avantage, car on est chez nous, c'est notre maison. On a nos repères, on a tous les outils pour pouvoir récupérer", a-t-il ajouté au sujet de la maison-mère du football français, installée dans les Yvelines.

"Dans notre bulle"

"Après, c'était tellement compliqué depuis quelques mois, qu'on prend Clairefontaine bien volontiers (...). Depuis le mois de janvier, je peux vous dire qu'il y a eu des séquences pas faciles à gérer. On a attendu très longtemps avant de savoir si on avait un camp de base ou pas", a également rappelé Philippe Joly en conférence de presse.

La gardienne Sarah Bouhaddi en a parlé plus brièvement : "L'avantage, c'est qu'on est chez nous comme vous l'avez dit, on a les installations sur place. On va pouvoir travailler tranquillement sans journaliste, sans supporter, être concentrées sur nous-mêmes, dans notre bulle".

Les Américaines doivent quant à elles s'installer en région parisienne, dans un hôtel de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), avec un terrain d'entraînement à Croissy (Yvelines).