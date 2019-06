Décidément, la France peut remercier le VAR. Déjà venue à la rescousse des Bleues lors de France-Norvège, l'assistance vidéo a "sauvé" une nouvelle fois l'équipe de France et Wendie Renard pour le dernier match du groupe A face au Nigeria. La défenseure s'était manquée lors de sa première tentative sur un penalty logiquement accordé à la 76e minute de jeu au Roazhon Park.

C'est deux minutes plus tard (!) que l'arbitre hondurienne a consulté le VAR pour vérifier le mauvais placement sur sa ligne de la gardienne Chiamaka Nnadozie, selon une nouvelle règle entrée en vigueur le 1er juin, qui a pris dans la foulée un carton jaune. Renard n'en demandait pas tant et, sur sa deuxième tentative, l'ancienne capitaine des Bleues ne s'est pas manquée pour ouvrir le score et offrir la victoire à la France (0-1).