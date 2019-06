On ne change pas une équipe qui gagne 4-0. Mardi, en conférence de presse, Corinne Diacre a déclaré que le onze de départ des Bleues mercredi pour le match contre la Norvège (21h), serait - sauf en cas de blessure - le même que celui qui a été aligné contre la Corée du Sud vendredi.

Les joueuses de l'équipe de France s'étaient facilement imposées grâce à des buts d'Eugénie Le Sommer (9e), Wendie Renard (35e et 45 + 2e) et Amandine Henry (85e). "Le onze de départ contre la Corée m'a donnée satisfaction, logiquement on devrait repartir avec le même onze", a déclaré la sélectionneure.