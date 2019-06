La marche était trop haute. Les Bleues sont éliminées de "leur" Mondial après leur défaite en quart de finale devant les Etats-Unis vendredi soir dans un Parc des Princes incandescent (1-2). Les joueuses de Corinne Diacre ont payé cher quelques errements défensifs notamment en début de match et Megan Rapinoe a vite ouvert le score (5e), avant de doubler la mise une heure plus tard (65e). Wendie Renard a relancé le suspense en réduisant l'écart en fin de rencontre (81e) mais cela n'a pas suffi. L'aventure s'arrête là pour les Françaises. Les Américaines, championnes du monde en titre, affronteront l'Angleterre en demi-finale, mardi à Lyon.

Comme le public et les observateurs, les Françaises et leur sélectionneuse attendaient ce rendez-vous face aux favorites américaines depuis un bon moment. Elles ont pourtant peiné à entrer dans la rencontre au contraire de leurs adversaires qui ont pris l'habitude de frapper fort d'entrée et ont récidivé. Griedge Mbock a retenu irrégulièrement une Alex Morgan redevenue percutante. Megan Rapinoe a frappé directement le coup franc suivant excentré sur la gauche et le ballon est passé au milieu d'une forêt de jambes avant de finir au fond des filets de Sarah Bouhaddi (0-1, 5e).

Surprise sur l'ouverture du score, la gardienne française a, en revanche, réalisé une sortie hors de sa surface capitale pour tacler Rapinoe et montrer la voie à ses partenaires (15e). De nouveau alignées en 4-2-3-1 avec Gaëtane Thiney en meneuse de jeu, les Bleues ont su relever la tête, hausser le ton dans les duels et percuter grâce à l'intenable Kadiddiatou Diani. Elles n'ont toutefois pas réussi à inquiéter la gardienne américaine Alyssa Naeher en ne cadrant aucun tir en première période (6 tentatives).

Megan Rapinoe célèbre son but inscrit contre l'équipe de France, le 28 juin 2019 au Parc des Princes.Getty Images

Des Bleues imprécises et pas aidées

Les Françaises ont même bien failli se faire surprendre de nouveau dès la reprise quand Samantha Mewis a obligé Bouhaddi à s'employer (46e). Après cette nouvelle alerte, les coéquipières d'Eugénie Le Sommer ont poussé très fort pour égaliser. Longtemps restée trop discrète, l'attaquante lyonnaise s'est enfin signalée avec une tête au-dessus de la cible (53e) puis une reprise de peu à côté (58e).

Les Stars and Stripes semblaient plier, elles ont pourtant frappé en contre, punissant la témérité française. Morgan a lancé Tobin Heath sur la droite et le centre en retrait de l'ancienne Parisienne a parfaitement été repris par Rapinoe (0-2, 65e). L'impitoyable Rapinoe en est désormais à cinq réalisations dans cette Coupe du monde et rejoint ainsi sa compatriote Morgan, l'Australienne Kerr et l'Anglaise White en tête du classement des buteuses. Les Bleues, elles, ont sérieusement accusé le coup et même frôlé la correction quand le but de Heath a été refusé pour un hors jeu peu évident (75e).

Poussées par le public parisien et redynamisées par l'entrée en jeu de Delphine Cascarino à la place d'une Valérie Gauvin trop peu servie (76e), elles ont pourtant enfin trouvé le chemin du but. Wendie Renard a su faire parler son jeu de tête sur un coup franc de Thiney venu de la gauche pour un quatrième but personnel dans la compétition (1-2, 81e). La défenseuse lyonnaise a surtout fait renaître l'espoir et permis aux Bleues de connaitre une fin de match haletante. Elles auraient même pu obtenir un penalty pour une main de Kelley O'Hara mais l'arbitre ukrainienne Madame Monzul n'a pas bronché (85e). Trop imprécise et donc pas assez dangereuse sur le plan offensif, l'équipe de France ne s'est plus procuré d'occasions et tombe en quarts de finale comme au Mondial 2015, aux JO 2016 ou à l'Euro 2017.