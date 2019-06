Cette équipe de France porte le sceau de l'OL. C'est simple, les Lyonnaises sont partout chez les Bleues. Eugénie Le Sommer ou encore la jeune pépite Delphine Cascarino tentent ainsi de dynamiter les défenses adverses, la capitaine Amandine Henry règne au milieu, Wendie Renard et Griedge Mbock font elles la loi en défense centrale, Amel Majri anime le couloir gauche et Sarah Bouhaddi veille sur le but français ! Chaque ligne du onze des Bleues compte sur une ou plusieurs joueuses de l'OL. Une force de poids pour ce groupe France. Un atout qui pourrait même s'avérer encore un peu plus crucial alors que sonne l'heure des matches couperets.

Dire que Lyon forme l'ossature de cette équipe de France est un doux euphémisme. Elles sont sept dans cette sélection. Huit même si on ajoute la prometteuse attaquante Emelyne Laurent (20 ans), qui a été prêtée en deuxième partie de saison à Guingamp. Les joueuses de l'OL sont clairement la base de cet effectif construit par Corinne Diacre. Un apport loin d'être anodin. Déjà en termes de densité bien sûr. Mais surtout, on parle de Lyon. Le club rhodanien s'impose aujourd'hui comme une référence dans le monde du football féminin.

Eugénie Le Sommer et Amel MajriGetty Images

" Elles nous apportent ce vécu des grandes compétitions. Et nous, on doit essayer de suivre "

Grâce aux efforts consentis très tôt par Jean-Michel Aulas, l'OL domine outrageusement en France mais aussi en Europe, comme en témoignent ses quatre Ligue des champions de rang, six au total. Alors forcément, les Fenottes possèdent une expérience rare. Une culture de la gagne d'exception, qu'elles tentent de transmettre aux Tricolores. "Elles ont beaucoup d'expérience. Elles nous apportent ce vécu des grandes compétitions. Et nous, on doit essayer de suivre", avoue Valérie Gauvin. Dans ces matches à élimination directe où l'oxygène se raréfie, cela ne sera pas du luxe. Comme leurs automatismes.

En toute logique, les championnes d'Europe en titre se connaissent sur le bout des doigts. Et se trouvent les yeux fermés, à l'image du duo Renard- Mbock en charnière centrale. On le ressent par séquence. Et cela peut aider la France à avoir un temps d'avance sur les autres sélections. Chez les hommes, l'Espagne, avec le Real Madrid et le Barça, ou l'Allemagne, avec le Bayern Munich, avaient su il y a quelques années s'appuyer sur leurs clubs dominants pour construire leurs succès internationaux. "Dans l'animation, c'est toujours plus facile avec des filles avec qui tu joues au quotidien", confirme Eugénie Le Sommer.

Et si elles ont semblé payer leur saison à rallonge lors de la préparation avec de multiples pépins physiques, les Lyonnaises auront la responsabilité de porter cette équipe de France le plus haut possible dans ce Mondial. Pour enfin débloquer ces Bleues qui accumulent les frustrations, comme en témoigne leur palmarès toujours vierge. Et leurs échecs réguliers en quarts de finale. Il est temps de corriger le tir. En suivant le chemin des sept championnes d'Europe, habituées à tout rafler en club et qui rêvent de retrouver Lyon où se déroulent les demies et la finale. "Là, je suis dans la phase où il me faut un titre. Parce que c'est bien de faire des matches, d'avoir des sélections, mais bon si t'as pas le trophée ou la victoire au bout... C'est bien, mais j'ai envie que ce soit très bien", a avoué Amandine Henry dans une vidéo diffusée par la Fédération. Une soif de victoire made in Lyon qui peut s'avérer précieuse.