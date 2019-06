Les Nigérianes se sont reprises en main et gardent toujours l'espoir d'une qualification en huitièmes de finale. Après une lourde défaite contre la Norvège (3-0) lors de leur premier match dans cette Coupe du monde, les joueuses de Thomas Dennerby ont su s'imposer contre la Corée du Sud mercredi (2-0) grâce à un but contre son camp de Do-Yeon Kim (29e) et un but de l'attaquante Asisat Oshoala (75e).

Les Sud-Coréennes, largement battues par les Françaises vendredi dernier lors du match d'ouverture, auraient pu espérer recoller au score en deuxième mi-temps grâce à un but de Geum-Min Lee (58e), finalement refusé pour une position de hors jeu.

Le Nigéria pointe à la troisième place du groupe A avec trois points, juste devant la Corée du Sud - qui, elle, est pratiquement éliminée. Lundi prochain (à 21h), à Rennes, les Nigérianes seront les prochaines adversaires des Bleues, qui défient la Norvège mercredi soir (21h00).