Il n'y aura pas eu de match entre la Suède et la Thaïlande ce dimanche (5-1). Dans un match à sens unique, les coéquipières de Kosovare Asllani ont rapidement ouvert la marque par l'intermédiaire de Sembrant (1-0, 6e). A la pause la Suède menait déjà 3-0, après des réalisations d'Assllani et de Rolfo, face à une équipe thaïlandaise trop limitée pour poser de vrai problème à l'arrière garde suédoise.

Si au retour des vestiaires les joueuses de Peter Gerhardsson ont semblé lever un peu le pied et ont parfois affiché quelques lacunes, elles ont fini par inscrire deux nouveaux buts en fin de match par l'intermédiaire d'Hurtig (81e) et Rubensson (90e, sp). A noter tout de même le premier but de la compétition pour la Thaïlande qui a sauvé l'honneur en toute fin de match par Sungngoen (90e).

Grâce à cette deuxième victoire en autant de match, la Suède est qualifiée pour la suite de la compétition. En cas de victoire des Etats-Unis face au Chili (18h) la Suède disputera jeudi, face à la Team USA, une finale pour la première place du groupe F. De son côté la Thaïlande ne peut plus rien espérer dans cette Coupe du monde mais aura a cœur de bien figurer pour son dernier match face au Chili.