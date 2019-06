De la colère, des larmes et un début de grève : Quand les Camerounaises se rebellent contre le VAR

Il était, encore une fois, question du VAR lors du 8e de finale du Mondial féminin entre l'Angleterre et le Cameroun. Les Camerounaises étaient convaincues d'avoir réduit l'écart en tout début de seconde période, alors qu'elles avaient un break de retard, grâce à un but d'Ajara Nchout à la réception d'un centre de Gabrielle Onguéné. La joie des Lionnes Indomptables a été de courte durée. Le VAR a fait son intervention. Pour un pied, Onguéné était en position de hors-jeu et le but a été refusé. La colère s'est emparée du banc camerounais dans une scène à la limite du surréaliste.

Les joueuses du Cameroun se sont arrêtées de jouer, alors que les Anglaises partaient en contre-attaque et pouvaient éventuellement marquer. Nchout, convaincue d'être victime d'une injustice, a fondu en larmes et il a fallu l'intervention de ses coéquipières et son sélectionneur, Alain Djeumfa, pour calmer l'attaquante des Lionnes. Après une interruption d'environ deux minutes, le jeu a pu enfin reprendre.

Un incident assez comparable avait déjà émaillé la fin de la première période. Après le deuxième but anglais inscrit par Ellen White, d'abord annulé pour une position de hors-jeu puis validé par le VAR, les Camerounaises avaient déjà refusé de reprendre le jeu en estimant que cette réalisation n'aurait pas dû être accordée. Là aussi, il a fallu attendre plusieurs minutes pour que les Camerounaises acceptent enfin de continuer le match.