Diacre s'en prend à Le Sommer : "Ce n'était pas notre plan mais c'est ce qu'elle a fait"

Corinne Diacre ne cherche plus sa coupable. Elle l'a trouvée. Un peu plus d'une semaine après l'élimination de l'équipe de France en quart de finale de sa Coupe du monde face aux Etats-Unis (1-2), la coach des Bleues a largement critiqué la performance globale d'Eugénie Le Sommer, décevante durant la compétition. Dans une interview accordée à Téléfoot, la sélectionneure a d'abord rappelé qu'elle était "responsable de cette équipe". Mais elle n'a pas tardé à pointer "certaines performances individuelles", qui, selon elle, n'ont pas permis de "déployer le jeu de l'équipe de France".

" On ne peut pas dire que c'est là où elle a été le plus performante… "

Pour préciser le fond de sa pensée, elle a surtout réfuté l'idée d'un mauvais positionnement de Le Sommer, deuxième meilleure buteuse de l'histoire des Bleues, constamment alignée sur l'aile gauche par Diacre. "Ça fait 20 mois qu'elle joue à gauche avec moi, a-t-elle d'abord rappelé. Si on regarde tous les matches de préparation, elle n'a jamais joué dans l'axe. Quand elle a joué dans l'axe avec son club, on ne peut pas dire que c'est là où elle a été le plus performante."

Discussion à venir

Dans une drôle de défense, l'ex coach de Clermont a même lamenté que l'attaquante de l'OL n'ait pas appliqué ses consignes. "Eugénie, même moi, je lui ai dit : 'Pourquoi tu restes à gauche ?' L'idée, ce n'était pas ça. Notre projet de jeu, ce n'était pas ça. Notre plan, ce n'était pas ça, a-t-elle insisté. C'est ce qu'elle a fait. Pour quelle raison ? Je pense que l'on en discutera plus tard." Le prochain rassemblement des Bleues promet d'être électrique.