La fédération allemande l'a annoncé ce lundi. L'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas vont déposer une candidature commune pour l'organisation du Mondial 2027. " La DFB se joint ainsi à une initiative des Néerlandais, et serait pour la deuxième fois l'hôte d'un Mondial féminin, après 2011 ", indique la Fédération sur son site. A ce jour, la date d'attribution de la Coupe du monde 2027 n'est pas encore connue.

Les ambassadrices de la campagne qui va s'ouvrir seront trois anciennes joueuses emblématiques des trois nations : Silvia Neid pour l'Allemagne, Femke Maes pour la Belgique et Sarina Wiegman pour les Pays-Bas. "Bien que le développement du football féminin se trouve à des phases différentes dans nos pays, nous partageons l'ambition de donner un élan formidable à ce sport, au niveau national et international", affirment les trois fédérations (DFB, RBFA belge et KNVB néerlandaise) dans un communiqué commun. L'Allemagne accueillera déjà en 2024 l'Euro masculin. Les Pays-Bas ont eux organisé l'Euro féminin en 2017. La Belgique n'a encore jamais accueilli de tournoi majeur féminin.